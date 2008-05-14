В Черном море нашли моторную лодку: судьба 4 рыбаков - неизвестна

В Черном море найдена моторная лодка, судьба четырех рыбаков остается неизвестной.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 13 мая продолжались поисково-спасательные работы 4 жителей Одессы, которые 9 мая на моторной лодке вышли из пгт Затока Белгород-Днестровского района в Черное море на морскую прогулку и рыбалки и не вернулись.

До проведения поисково-спасательных работ были привлечены 108 человек, 8 единиц плавательных средств и 6 единиц техники от разных министерств и ведомств.

Вечером в зоне поиска на глубине до 8 метров водолазы обнаружили исчезнувшую лодку, которую подняли на поверхность и доставили в пгт Затока.

По состоянию на сегодняшнее утро судьба 4 человек остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.