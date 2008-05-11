Две маршрутки столкнулись лоб в лоб (фото)

В Херсоне водитель маршрутного микроавтобуса на закруглении дороги не учел дорожной ситуации и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим маршрутным микроавтобусом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП двое пассажиров с телесными повреждениями доставлены в Херсонскую областною больницу, водителю оказана медицинская помощь на месте.

В одном микроавтобусе находились 15 пассажиров, во втором – четверо.

Фото Департамента ГАИ МВД Украины