Две маршрутки столкнулись лоб в лоб (фото)
12:51, 11 мая 2008Разное
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В одной было 15 пассажиров, во второй – 4
В Херсоне водитель маршрутного микроавтобуса на закруглении дороги не учел дорожной ситуации и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим маршрутным микроавтобусом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП двое пассажиров с телесными повреждениями доставлены в Херсонскую областною больницу, водителю оказана медицинская помощь на месте.
В одном микроавтобусе находились 15 пассажиров, во втором – четверо.
Фото Департамента ГАИ МВД Украины
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