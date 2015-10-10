Посольство Великобритании проведет в Киеве и Одессе образовательную выставку Great British Schools Fair

Посольство Великобритании в сотрудничестве с Британским Советом в Украине проведет образовательную выставку Great British Schools Fair: мероприятие состоится 10 октября 2015 года в Киеве и 14 октября 2015 года в Одессе.

Цель выставки – предоставить посетителям уникальную возможность узнать об образовательных программах различной направленности непосредственно из уст представителей нескольких десятков ведущих британских учебных заведений.

На выставке будут представлены частные школы-пансионы, школы, предлагающие подготовительные курсы, международные школы, ведущие британские университеты, бизнес-школы (BA, pre-MBA, MBA), языковые школы, летние, пасхальные, рождественские курсы в ведущих университетах, школы искусств и курсы по программам корпоративного обучения в ведущих компаниях.

Кроме информации об образовательных программах, посетители также смогут узнать о социальных инициативах британских учебных заведений для учителей и школьников, а также эксклюзивных грантах и стипендиях для граждан Украины.

В прошлом году выставку Great British Schools Fair посетили более 2 тыс. человек, которые интересуются образованием в Великобритании – учащиеся, студенты, преподаватели. Успех прошлогодней выставки побудил организаторов к повторному проведению мероприятия.

Выставка состоится:

- 10 октября 2015 – Киев – в отеле Hyatt Regency Kyiv по адресу: Киев, ул. Аллы Тарасовой, 5. Начало в 11:00.

- 14 октября 2015 – Одесса – в отеле «Лондонская» по адресу: Одесса, Приморский бульвар, 11. Начало в 12:00.

Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Более подробная информация и регистрация на выставку Great British Schools Fair возможна по телефонам: +38 044 496 0948, +38 044 599 3180, или e-mail: expo@donstream.com.ua.

Примечания для редакторов: - Подробная информация о выставке: http://britishschoolsfair.kiev.ua.

- Великобритания известна во всем мире своими учебными традициями и эффективной системой образования, глубоко интегрированной в реальный сектор экономики. Ежегодно около 400 тыс. студентов со всего мира приезжают в Великобританию для изучения английского языка.

- При регистрации на выставку Great British Schools Fair каждый посетитель участвует в розыгрышах стипендий на бесплатные краткосрочные курсы в британских колледжах и университетах; может зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс Лондонского университета искусств (University of the Arts, London) и презентации от директоров ведущих колледжей Великобритании; узнать об особенностях вступления в Оксфордский и Кембриджский университеты; зарезервировать индивидуальную консультацию и встречу с представителем того или иного учебного заведения; учителя английского языка смогут принять участие в методических семинарах от британских издательств и ведущих преподавателей-методистов из Великобритании.

- Организаторами выставки являются Посольство Великобритании в Украине, Британский Совет в Украине и Образовательная Группа «ДонСтрим».

- Информационные партнеры мероприятия: Британско-Украинская торговая палата, Американская Торговая Палата в Украине, Европейская Бизнес-Ассоциация. Официальный авиаперевозчик: British Airways.