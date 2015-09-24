26 сентября Trubetskoy выступит на "OCTOBERFEST KIEV"

Украинский фестиваль передаст настоящую атмосферу и колорит немецкого праздника. В течение трех дней фестиваля Octoberfest Kiev 2015 гости смогут насладиться эксклюзивными сортами мюнхенского пива. И, конечно же, получат возможность отведать блюда немецкой кухни: свиную рульку, созданную по секретному рецепту немецких поваров, знаменитые баварские сосиски на гриле и свиные ребрышки, копченую скумбрию. Пиво будем пить исключительно из литровых кружек, а наиболее активные «выпивохи» получат ценные призы от спонсоров, среди которых и поездка в Мюнхен для двоих.

За музыку и атмосферу фестиваля отвечает немецкий духовой оркестр, а также самые взрывные музыканты Украины и зарубежья: Trubetskoy, O.Torvald, Ot Vinta, Бангладешъ оркестр, Jack London, F.L.I.R.T., Animal Session, Hot Guys, Carte Blanche и другие.

Напомним, что традиционный пивной праздник Octoberfest родился в Мюнхене в 1810 году, когда на свадьбу Баварского наследника престола, кронпринца Людвига I и принцессы Терезы Саксонской были приглашены все жители города. Для народа тогда устроили гуляния с бесплатным пивом и конными скачками. С тех пор подобные гуляния регулярно проходят во всех уголках мира каждый год.

Сеть заведений «Любовь и Голод» и спонсор праздника ТМ «Черниговское» предлагают Вам посетить фестиваль и присоединиться к культурной немецкой традиции, имя которой - Octoberfest. Партнеры: снэки фестиваля – «Lay’s Strong» и «Хрус Team», главный радио партнер – «Просто радио», а также: «Mr. Grill», «Загорье», «Football.ua», «АИФ», «Уличная еда» и «Арт - завод Платформа».

Арт-завод Платформа (ул. Беломорская, 1).

Открытие фестиваля Octoberfest Kiev 2015 состоится 25.09 в 17:00. В остальные дни режим работы - с 11:00 до 23:00.

Стоимость входного билета: 25.09 - 70 грн., 26.09 - 100 грн., 27.09 - 70 грн.

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А первый полноформатный альбом «Трубецьких» выйдет в октябре и будет состоять только из песен, которые раньше не издавались. Концертная презентация альбома у Киеве и следующая встреча с фанами состоится 8 ноября в клубе Атлас.