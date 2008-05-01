Запрет на въезд большегрузного транспорта в Киев отложили на месяц

Киевские власти, идя навстречу международным автоперевозчикам, отложили на месяц начало действия распоряжения об ограничении въезда большегрузного транспорта в столицу Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, по словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, такое решение КГГА приняла после переговоров с представителями Ассоциации международных автоперевозчиков.

«Если уже такое решение принято, то нам нужен хотя бы месяц на информирование всех компаний – пользователей международными транспортными коридорами, которые проходят через Киев», - сказал президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид КОСТЮЧЕНКО.

Он также отметил: «Действует конвенция по международным дорожным перевозкам и международные соглашения с 44 странами Европы. КГГА учла важность выполнения этих соглашений. Мы понимаем желание столичной власти разгрузить киевские дороги в часы пик и будем работать с национальными перевозчиками и нашими иностранными коллегами для того, чтобы они учли при составлении графиков движения распоряжение КГГА. Уверен, что за месяц мы с этой задачей справимся».

Д.БАСС отметил, что интересы киевлян для нынешней столичной власти – превыше всего, но в данном случае речь идет об имидже государства, через которое проходит несколько важных автомобильных артерий международного значения. «В то же время, вопрос ограничения въезда грузовиков в Киев не снимается с повестки дня и с первого июня на столичных дорогах оно таки будет введено. Решение транспортных проблем столицы – это то, чего от нас ждут ее жители», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте КГГА издала распоряжение “О дополнительных мерах по благоустройству движения грузового автотранспорта в городе Киеве”, которым с 1 мая предусматривался запрет на въезд в Киев грузового транспорта общей массой свыше 4,5 тонн с 7.00 до 20.00. Движение транзитного грузового транспорта по территории города должно было осуществляться с 1 мая с 20.00 до 7.00 только по отдельным улицам и площадям.