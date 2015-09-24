24 сентября (четверг) 2015 года в 16.00

в представительстве Института Горшенина в г. Запорожье

состоится круглый стол на тему:

«Когда местные советы станут публичными? Поможет ли опыт Словакии в борьбе с коррупцией сделать открытой местную власть украинских регионов?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Закрытость местных советов – признак коррумпированности власти?

2. Как депутаты местных советов должны отчитываться перед территориальной общиной?

3. Словацкая модель борьбы с коррупцией – мечты или реальность для украинцев?

4. Какую роль сыграло давление со стороны общества на антикоррупционные изменения в Словакии?

5. Какие особенности работы местных советов Словакии могут быть внедрены в Запорожье?

6. Опыт соседей: способна ли децентрализация очистить местные власти от коррупционеров?

Участники круглого стола:

Андрей Иванов, депутат Запорожского городского совета

Jozef Zaťko, президент словацкого отделения Ассоциации "Международный комитет по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией" (ИКОКРИМ-ICOCRIM)

Mario Lenart, директор секретариата премьер-министра Словакии, Slovak European Institute, Executive Director

Ярослав Храпский, региональний координатор проекта «Индекс публичности местного самоуправления».

Модератор - МАРИНА МОИСЕЕНКО, руководитель информационного агентства «МОСТ-Запорожье»

Контакты для аккредитации СМИ: (050)869-20-69, 098- 660- 61- 22

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА В ЗАПОРОЖЬЕ: просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)