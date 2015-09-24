Круглый стол на тему: Когда местные советы станут публичными?
24 сентября (четверг) 2015 года в 16.00
в представительстве Института Горшенина в г. Запорожье
состоится круглый стол на тему:
«Когда местные советы станут публичными? Поможет ли опыт Словакии в борьбе с коррупцией сделать открытой местную власть украинских регионов?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Закрытость местных советов – признак коррумпированности власти?
2. Как депутаты местных советов должны отчитываться перед территориальной общиной?
3. Словацкая модель борьбы с коррупцией – мечты или реальность для украинцев?
4. Какую роль сыграло давление со стороны общества на антикоррупционные изменения в Словакии?
5. Какие особенности работы местных советов Словакии могут быть внедрены в Запорожье?
6. Опыт соседей: способна ли децентрализация очистить местные власти от коррупционеров?
Участники круглого стола:
Андрей Иванов, депутат Запорожского городского совета
Jozef Zaťko, президент словацкого отделения Ассоциации "Международный комитет по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией" (ИКОКРИМ-ICOCRIM)
Mario Lenart, директор секретариата премьер-министра Словакии, Slovak European Institute, Executive Director
Ярослав Храпский, региональний координатор проекта «Индекс публичности местного самоуправления».
Модератор - МАРИНА МОИСЕЕНКО, руководитель информационного агентства «МОСТ-Запорожье»
Контакты для аккредитации СМИ: (050)869-20-69, 098- 660- 61- 22
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА В ЗАПОРОЖЬЕ: просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)