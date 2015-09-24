24 сентября в 13:00 в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко (ул. Владимирская, 60 Зал Ученого совета) состоится публичная презентация Международной премии Ивана Франка.

В рамках мероприятия будут представлены Положение о премии. Кроме того, представители Международного фонда Ивана Франка ознакомят с деятельностью организации, программами и расскажут о приоритетных направлениях работы.

В презентации примут участие:

• Роланд Франко, председатель правления Фонда;

• Ярослава Мельник, доктор филологических наук, ректор Украинского Свободного университета Мюнхен (ФРГ)

• Владимир Бугров, кандидат философских наук, профессор, проректор Киевского университета им. Шевченко, член правления Фонда;

• Ярослав Герасим, доктор филологических наук, профессор, проректор Львовского национального университета им. И.Франко;

• Виталий Шевченко, журналист, писатель, народный депутат Украины II-IV созывов.

• Игорь Курус, журналист, общественный деятель, директор Фонда.

Международный фонд Ивана Франка создан в июне 2015 года. Международный валютный фонд - это негосударственная благотворительная организация.

Деятельность Фонда направлена на поддержку развития украинистики и общественных наук, продвижение и популяризация научного и творческого наследия Ивана Франка.

Инициатором создания Фонда является внук Ивана Франка - Роланд Франко.

Контактное лицо: Ольга Нижник (066) 7111284