Совместная пресс-конференция Национального транспортного университета и "Скания Украина"
Приглашаем журналистов на торжественное открытие учебно-научного Центра автомобильного транспорта Национального транспортного университета, а также совместную пресс-конференцию Национального транспортного университета и «Скания Украина» посвященную вопросам сотрудничества между учебным заведением и шведской компанией.
Торжественное открытие Центра состоится 25 сентября в 12.00 на территории Национального транспортного университета по адресу: ул.Суворова 1 (м.Арсенальная).
Пресс-конференция состоится после церемонии открытия приблизительно в 12.30 в конференц-зале университета №209.
Спикеры на пресс-конференции:
1. Дмитриченко Николай Федорович, ректор Национального транспортного университета
2. Андреас фон Бекерат, посол Швеции в Украине
3. Войцех Ровиньски, генеральный директор ООО «Скания Украина»
По вопросам участия в пресс-конференции обращайтесь пожалуйста к Лесе Горошко, PR менеджеру компании ООО «Скания Украина».
тел. 067-464-91-09, Lesya.goroshko@scania-ua.com