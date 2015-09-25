Совместная пресс-конференция Национального транспортного университета и "Скания Украина"

Приглашаем журналистов на торжественное открытие учебно-научного Центра автомобильного транспорта Национального транспортного университета, а также совместную пресс-конференцию Национального транспортного университета и «Скания Украина» посвященную вопросам сотрудничества между учебным заведением и шведской компанией.

Торжественное открытие Центра состоится 25 сентября в 12.00 на территории Национального транспортного университета по адресу: ул.Суворова 1 (м.Арсенальная).

Пресс-конференция состоится после церемонии открытия приблизительно в 12.30 в конференц-зале университета №209.

Спикеры на пресс-конференции:

1. Дмитриченко Николай Федорович, ректор Национального транспортного университета

2. Андреас фон Бекерат, посол Швеции в Украине

3. Войцех Ровиньски, генеральный директор ООО «Скания Украина»

По вопросам участия в пресс-конференции обращайтесь пожалуйста к Лесе Горошко, PR менеджеру компании ООО «Скания Украина».

тел. 067-464-91-09, Lesya.goroshko@scania-ua.com