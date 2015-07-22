Ток-шоу "Відверта політика" на Тонисе будет отдавать предпочтение новым политсилам

8 августа на телеканале «Тонис» стартует новое социально-политическое ток-шоу «Відверта політика»: в 20.00 каждую субботу с повтором каждый вторник. «Лица» проекта: Дмитрий Филипчук – популярный политик и общественный деятель, в послужном списке которого борьба с коррупцией в Госкомземе, эффективная правозащитная деятельность и принципиальное сражение за мандат нардепа в 2012 г. с одиозным Сергеем Кацубой, кандидатом Семьи и главой тендерного комитета по закупке «вышек Бойко», успешный местный ТВ-проект на выборах-2014. А также Николай Васильков – известный журналист-телевизионщик, имеющий опыт создания и продвижения многих успешных передач.

Сегодня Дмитрий Филипчук дал интервью интернет-проекту «Телекритика», где рассказал о формате программы и ее мировоззренческом фундаменте.

Ключевое отличие программы «Відверта політика» от существующих ток-шоу – то, что приоритетное право высказать свою позицию будут иметь новые политические силы. Дмитрий Филипчук считает, что «Новые «старые» парламентские партии, фактически, монополизировали в медиа-пространстве площадки, где истинные лидеры мнений и новые «новые» партии могли бы доносить до общества свои идеи и мысли. Парадоксальная ситуация: общественный запрос на реально новые лица есть, а сами эти новые лица находятся в информационной блокаде». И обещает ее прорвать.

Дмитрий Филипчук: «Я очень хорошо помню события на Майдане. Как люди плевались, когда на сцену выходили Кличко, Яценюк, Тягныбок. Не за этих людей и не за их партии стоял Майдан! Они есть потому, что других на тот момент не было. Но всем было понятно, что после Майдана в политику должны прийти новые лица. Которым те, кто не имел права монополизировать достижения Революции Достоинства, закрыли дорогу на телевидение.Поэтому я сделаю все для того, чтобы прорвать эту информационную блокаду. Поверьте, если бы такой проект уже существовал, я бы его не делал, а выступал бы на нем как действующий политик. Но сегодня, как и в прошлом году, вижу свою миссию в другом».

Темами первых эфиров станут новый закон о местных выборах, конституционная, судебная и административная реформы. Формат программы предполагает, что в студии будут находиться представители 13 партий, 40 активистов (лидеров общественного мнения), известные эксперты. Будут и свои «жемчужинки» - участники передач помимо выступлений с голоса смогут высказываться онлайн в режиме реального времени, и текст сразу будет транслироваться в бегущей строке.

Как сказал Филипчук: «Мы на равных условиях открыты для всех, и более того – приглашаем новые политические силы принять участие в нашем проекте. «Старые» партии тоже будут иметь такую возможность, если захотят, но в приоритете – новые». Он заверил, что никаких преференций для парламентских политсил не будет – особенно в свете того, что на редакционную группу определенные их представители уже пытаются оказать давление, требуя преференций.