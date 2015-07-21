"Будуймо ЕКО Україну разом!": на реализацию 10 проектов-победителей собрано 1 354 360 грн

На днях успешно завершился отборочный этап всеукраинской экологической программы «Будуймо ЕКО Україну разом!», организованной при поддержке эко-бренда «Чернігівське». 1 354 360 грн будет направлено на воплощение десяти лучших эко-проектов, которые будут реализованы до конца октября этого года.

В проекте приняли участие жители 15 областей Украины, предложившие 49 эко-идей, касающиеся проблем энергосбережения, правильной утилизации и вторичной переработки отходов, очищения и обустройства водоемов, а также популяризации эко-транспорта в нашей стране.

По результатам голосования жюри в список победителей вошли: «Чисте місто − чистий пляж» (Николаев), «Enlight» (Славутич, Киевская обл.), «Лисогірськими стежками» (Киев), «Сучасний Чернігів» (Чернигов), «Встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками» (Львов), «Ecolanding − екологічний десант» (Харьковская обл.), «Золотим піскам» України – чисте майбутнє!» (с. Приморское, Одесская обл.), «Ecouniversity» (Ивано-Франковск), «Громадський екологічний лісопарк «Вересковий» (Малин, Житомирская обл.), «Реновація унікального скверу-альпінарію в історичному центрі міста Ужгород» (Ужгород).

Выбирали лучшие экологические идеи и.о. генерального директора САН ИнБев Украина Денис Хренов, старший менеджер по маркетингу группы ТМ «Чернігівське» Анна Руденко, специалист по развитию социальных проектов Ekonomika Communication Hub Дина Волынец, глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Украине Елена Тарасова, главный редактор интернет-издания platfor.ma Юрий Марченко и директор МБФ «Українська Біржа Благодійності» Ирина Гуцал.

«Мы верим, что только общими усилиями можно повлиять на общество и создать культуру ответственного отношения к природным ресурсам. За два месяца мы получили огромное количество достойных заявок – такая активность нас действительно впечатлила. Благодаря этому проекту, мы обрели тысячи единомышленников по всей Украине, которые хотят менять мир к лучшему вместе с нами», – говорит Денис Хренов, и.о. генерального директора САН ИнБев Украина.

«Рассмотрев почти полсотни эко-проектов, которые прислали участники этой программы, мы были приятно удивлены активностью и энтузиазмом украинской молодежи. То, насколько сознательно молодые люди со всех уголков страны относятся к вопросам энергосбережения, утилизации мусора и решению многих других экологических задач, заряжает оптимизмом и вселяет веру в лучшее будущее Украины. Будущее, которое мы вместе можем строить уже сегодня», – говорит Ирина Гуцал, директор МБФ «Українська Біржа Благодійності».

Напомним, в 2014 году пиво «Чернігівське», получило международный сертификат Центра экологической сертификации и маркировки ВОО «Живая планета», признанный в 27 сертификационных системах 60 стран мира. Он был присвоен по результатам оценки на соответствие требованиям стандарта СОУ ОЕМ 08.002.03.079 «Пиво. Экологические критерии оценки жизненного цикла» согласно международному стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024).

Сегодня «Чернігівське» стремится привлекать внимание общественности к экологическим проблемам, которые существуют в Украине, чтобы совместно делать вклад в их решение.