Овощная диета для похудения: меню, плюсы и минусы

Если вы хотите избавиться от лишнего веса, но не знаете, с чего начать, следует попробовать овощную диету.

Овощная диета считается одной из самых полезных. Она не вредит организму, насыщая его полезными витаминами и минералами, выводя из организма шлаки и токсины.

У этого вида диеты нет изысков, потому бегать по магазинам в поисках незнакомых продуктов точно не придется. Главное – соблюдать основные правила.

Читайте такжеБелковая диета: плюсы, минусы и меню на неделюВ частности, стоит помнить, что единственный овощ, который нельзя есть, – картофель. А так, в день можно съедать до 1,5 килограмма овощей. Лучше всего употреблять овощи в свежем виде или же варить легкие овощные супы.

Польза и вред овощной диеты

Основные плюсы овощной диеты:

- овощи выводят токсины и вредные шлаки, что ускоряет долгий процесс похудения;

- овощи легко усваиваются, практически все они низкокалорийные из-за большого количества воды, содержащейся в них;

- кушать овощи можно и после 18.00;

- при употреблении овощей улучшается уровень самочувствия;

- содержание витаминов, питательных веществ намного больше, чем в сладостях, кашах, мясе, мучных изделиях.

Среди минусов овощной диеты следует выделить такие:

- быстрое возвращение голода;

- отсутствие в пище жиров приводит к снижению не только плохих, но и хороших, крайне необходимых для нормального функционирования организма, холестеринов высокой плотности;

- углеводная диета может стать причиной возникновения гнойных прыщей, а увлечение кислыми фруктами – вызвать гастрит;

- отсутствие белков и жиров создает дефицит гормоноподобных веществ, с-реактивного белка, минералов (кальция, фосфора, железа, цинка, меди, магния, хрома), витаминов.

Овощная диета на неделю: меню

Диеты подобного типа рекомендуют соблюдать не более недели. Примерный план для составления ежедневного рациона на неделю:

Понедельник

Завтрак: свежий фрукт, стакан кефира, тост с оливковым маслом, помидором и кинзой;

Обед: шпинат и щавель в чесночном масле, овощная паэлья с маслинами;

Ужин: ризотто с овощами.

Вторник

Завтрак: свежий фрукт, мятный чай, лаваш с хуммусом и базиликом;

Обед: сырная закуска на сельдерее, рататуй;

Ужин: запеченные кабачки с сыром.

Среда

Завтрак: свежий фрукт, горячий шоколад с молоком, тост с авокадо, кунжутом и оливковым маслом;

Обед: свежий овощ с цельнозерновым хлебцем и сальсой, табуле;

Ужин: зеленое лобио с помидорами и орехами.

Четверг

Завтрак: свежий фрукт, чай с молоком, тост с гуакамоле;

Обед: стебли сельдерея с сальсой, запеченные помидоры;

Ужин: киш с цукини.

Пятница

Завтрак: салат из баклажанов и сладкого перца, чай с пряностями;

Обед: хлебец с пхали, чанфотта;

Ужин: овощи на гриле.

Суббота

Завтрак: тост с овощной икрой, сливы с медом, травяной настой;

Обед: творог с медом и орехами;

Ужин: запеканка из баклажан с помидорами и сыром.

Воскресенье

Завтрак: омлет, чай с пряностями;

Обед: зеленое лобио с помидорами и орехами, рагу с мидиями;

Ужин: феттучине с цукини.