Овощная диета для похудения: меню, плюсы и минусы
Овощная диета считается одной из самых полезных. Она не вредит организму, насыщая его полезными витаминами и минералами, выводя из организма шлаки и токсины.
У этого вида диеты нет изысков, потому бегать по магазинам в поисках незнакомых продуктов точно не придется. Главное – соблюдать основные правила.
Читайте такжеБелковая диета: плюсы, минусы и меню на неделюВ частности, стоит помнить, что единственный овощ, который нельзя есть, – картофель. А так, в день можно съедать до 1,5 килограмма овощей. Лучше всего употреблять овощи в свежем виде или же варить легкие овощные супы.
Польза и вред овощной диеты
Основные плюсы овощной диеты:
- овощи выводят токсины и вредные шлаки, что ускоряет долгий процесс похудения;
- овощи легко усваиваются, практически все они низкокалорийные из-за большого количества воды, содержащейся в них;
- кушать овощи можно и после 18.00;
- при употреблении овощей улучшается уровень самочувствия;
- содержание витаминов, питательных веществ намного больше, чем в сладостях, кашах, мясе, мучных изделиях.
Среди минусов овощной диеты следует выделить такие:
- быстрое возвращение голода;
- отсутствие в пище жиров приводит к снижению не только плохих, но и хороших, крайне необходимых для нормального функционирования организма, холестеринов высокой плотности;
- углеводная диета может стать причиной возникновения гнойных прыщей, а увлечение кислыми фруктами – вызвать гастрит;
- отсутствие белков и жиров создает дефицит гормоноподобных веществ, с-реактивного белка, минералов (кальция, фосфора, железа, цинка, меди, магния, хрома), витаминов.
Овощная диета на неделю: меню
Диеты подобного типа рекомендуют соблюдать не более недели. Примерный план для составления ежедневного рациона на неделю:
Понедельник
Завтрак: свежий фрукт, стакан кефира, тост с оливковым маслом, помидором и кинзой;
Обед: шпинат и щавель в чесночном масле, овощная паэлья с маслинами;
Ужин: ризотто с овощами.
Вторник
Завтрак: свежий фрукт, мятный чай, лаваш с хуммусом и базиликом;
Обед: сырная закуска на сельдерее, рататуй;
Ужин: запеченные кабачки с сыром.
Среда
Завтрак: свежий фрукт, горячий шоколад с молоком, тост с авокадо, кунжутом и оливковым маслом;
Обед: свежий овощ с цельнозерновым хлебцем и сальсой, табуле;
Ужин: зеленое лобио с помидорами и орехами.
Четверг
Завтрак: свежий фрукт, чай с молоком, тост с гуакамоле;
Обед: стебли сельдерея с сальсой, запеченные помидоры;
Ужин: киш с цукини.
Пятница
Завтрак: салат из баклажанов и сладкого перца, чай с пряностями;
Обед: хлебец с пхали, чанфотта;
Ужин: овощи на гриле.
Суббота
Завтрак: тост с овощной икрой, сливы с медом, травяной настой;
Обед: творог с медом и орехами;
Ужин: запеканка из баклажан с помидорами и сыром.
Воскресенье
Завтрак: омлет, чай с пряностями;
Обед: зеленое лобио с помидорами и орехами, рагу с мидиями;
Ужин: феттучине с цукини.