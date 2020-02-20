Международный концерт "10 Теноров" в Киеве

Третий год подряд Национальная оперетта Украины презентует масштабный музыкальный театральный проект. Международный концерт "10 Теноров" впервые состоялся в Киевском национальном академическом театре оперетты в феврале 2018 года. Из Киева «Тенора» отправились в большой гастрольный тур по городам Польши, где быстро стали любимцами европейской публики.

Дирижер-постановщик концерта, главный хормейтер и дирижер Национальной оперетты, з.д.м. Украины Игорь Ярошенко рассказал: «Когда мы впервые приехали в Польшу, с нами знакомились. Второй раз – нас не хотели отпускать домой, сейчас поклонники заранее покупают билеты на предстоящие гастрольные туры. Наш концерт - это большое шоу! Грандиозное шоу прекрасных голосов украинских, польских исполнителей. В этом году к нам присоединится певец из Грузии. Музыка самая лучшая, которая только есть в разных жанрах. Программа, которую слушатели обычно называют «бомбовой»! Могу проанонсировать, что 21 и 22 февраля в концерте 10 теноров для киевской публики мы подготовили много премьер!»

Десять исполнителей из Польши и Украины, обладатели прекрасного голоса – тенору - споют на украинском, польском, итальянском, английском языках, наполняя пространство большого зала Киевского театра оперетты фантастическими ариями из оперетт, опер и мюзиклов; современными и народными песнями.

Вокалисты проекта: Бадри Адамия (Грузия), Бартош Кучик (Польша), Мирослав Невядомский (Польша), Мариуш Рута (Польша), Виктор Мельник (21.02), Анатолий Погребной (22.02) (Украина), Михаил Гуменный (Украина), Владимир Холкин (Украина), Дмитрий Фощанка (Украина), Иван Кореневский (Украина), Сергей Гурец (Украина). Дирижер-постановщик: Игорь Ярошенко (Украина).

Когда: 21 и 22 февраля

Где: Національна оперетта Украины

Начало в 19:00

Билеты ЗДЕСЬ: http://operetta.com.ua/event/kontsert-10-tenoriv-u-primishhenni-kontsertnoyi-zali-freedom-hall/