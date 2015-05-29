Компании «Sport Life» и «Риел» объявили о начале стратегического сотрудничества!

Компания «Sport Life» обладает колоссальным опытом сотрудничества с ведущими девелоперами и застройщиками страны! Фитнес-клубы сети размещаются в различных типах коммерческой недвижимости: БЦ, ТРЦ, ЖК и отдельно стоящие здания. На данный момент компания находится в фазе активного развития сети, открывает новые клубы и ищет стратегических партнеров для строительства фитнес-клубов. Строительная корпорация «Риел» - успешная компания с большой историей – 12 лет уже на украинском рынке. В пакете компании – как введенные объекты во Львове, так и строящиеся в Киеве. Несмотря на кризис компания «Риел» продолжает активное строительство всех запланированных объектов недвижимости. Кроме того, компании «Sport Life» и «Риел» разделяют общие ценности: «Качество – превыше всего». В связи с этим было принято решение о стратегическом сотрудничестве компаний для строительства как минимум четырех фитнес-клубов: в Киеве и во Львове.

Согласно меморандуму о стратегическом партнерстве полноформатные фитнес-клубы сети Sport Life разместятся в 4 объектах компании «Риел»: два – в Киеве и два – во Львове. На вопрос, почему были выбраны именно эти два города, Киев и Львов, Александр Степанов, генеральный директор «Sport Life Development» ответил, что во Львове уже успешно работает три клуба сети, но этого не хватает, чтобы полностью удовлетворить фитнес-потребности львовян. Поэтому еще несколько клубов сети во Львове смогут позволить еще большему количеству жителей города пристраститься к фитнесу высокого уровня. А что касается столицы, то фитнес-клубы Sport Life представлены еще не во всех районах Киева. «Sport Life» осуществляет региональный принцип развития: компании важны все города, все районы и все улицы.

«Процент украинцев, которые регулярно посещают фитнес-клубы, вырос с 2 до 5%. Во многом это заслуга нашей политики гармоничного развития: мы строим фитнес-клубы не только в столице и больших городах, но и регионах. Наша задача дать возможность заниматься фитнесом по американским стандартам всем жителям Украины, но для этого нам нужно открыть как минимум 65 клубов по всей стране. Строительная компания «Риел» зарекомендовала себя как ответственный застройщик, который даже в столь сложное время продолжает реализовывать свои проекты. Нам импонирует такой подход к делу, поэтому мы решили объединить усилия наших компаний и посредством открытия новых фитнес-клубов предоставить еще большему количеству украинцев шанс приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Ведь фитнес в наше время – это не прихоть, а необходимость, к тому же еще и самый дешевый досуг. Посудите сами, один день в полноформатном фитнес-клубе с сервисом американского уровня стоит дешевле, чем выпить бокал пива - всего 9 гривен за день! Спорт – это сила и здоровье нашей нации, а значит, развитие спорта в Украине нужно всячески поддерживать, чем и занимается «Sport Life». Все наши клубы – это, по сути, тренировочные базы для профессиональных спортсменов различных федераций. Также мы являемся партнерами многих спортивных мероприятий, выступаем партнерами различных соревнований и благотворительных акций», - Александр Степанов.

«Мы изменили концепцию строительства и начали вести квартальную застройку: собственные школы, садики, небольшие ТЦ и, конечно же, спорткомплексы. Естественно, управление фитнес-клубами мы решили доверить опытной компании, поэтому начали активно искать добросовестного оператора с большим опытом работы на рынке. И, конечно же, выбор пал на лучшего игрока украинского фитнес-рынка - сеть «Sport Life». Мы долго вели переговоры и в итоге пришли к тому, что фитнес-клубы «Sport Life» разместятся во львовских объектах – ЖК «Великобритания» и «Америка», а также в киевских – ЖК «Львовский квартал» и «Elyseum». Вопреки кризису и нестабильной экономической ситуации в Украине мы продолжаем активное строительство всех запланированных объектов. Мы строим не просто квартиры, а создаем дома со своим неповторимым характером, но теперь кроме индивидуального стиля и безупречного качества в наших ЖК появится и фитнес-составляющая. Фитнес – это стиль жизни, поэтому мы не можем лишать наших жильцов возможности вести здоровый образ жизни, не выходя из дома. Плюс, разместив фитнес-клубы сети «Sport Life» на территории своих ЖК, мы внесем свою лепту в развитие фитнес-движения в Украине. Я сам люблю спорт и являюсь главой федерации тенниса Львовской области. Мы верим, что наше сотрудничество со «Sport Life» обязательно будет продуктивным и на строительстве 4 объектов мы не остановимся!», - Ростислав Мельник, основатель и руководитель строительной корпорации «Риел».

Как заявил Александр Степанов, фитнес-клубы в структуре ЖК компании «Риел» обязательно будут обладать своими «фишками», как впрочем, и все остальные клубы сети. «Мы не открываем клубы «под копирку», в каждом есть свои особенности – олимпийский бассейн, эксклюзивный SPA-комплекс, футбольные поля и много другого. Исключением не станут и объекты в ЖК компании «Риел», - Александр Степанов. «Во всех фитнес-клубах на территории наших ЖК обязательно будут бассейны, а в некоторых – даже теннисные корты и футбольные поля!», - заявил Ростислав Мельник.

В прошлом году сеть «Sport Life» открыла 8 новых полноформатных фитнес-клубов. Как отмечают американские инвесторы, своих планов по расширению сети в Украине они не меняют. Сеть «Sport Life» открывает фитнес-клубы во всех городах Украины с населением более 300 000 человек. На сегодня «Sport Life» — это 39 действующих клубов сети, 14 из которых находятся в регионах. На данный момент в фазе активного строительства находятся клубы в Харькове, Одессе, Хмельницком и Запорожье. В планах компании увеличить количество фитнес-клубов по всей стране до 65.

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