23 мая 2015 года состоится официальное открытие XIV ножевого шоу «Стальная грань»
Мероприятие пройдет в выставочном центре АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им.Пушкина)
Официальное открытие XIV «Стальной грани» будет посвящено Дню Героев - ежегодному празднику в Украине, установленному в честь украинских воинов - борцов за свободу Украины, прежде всего, рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманской Времени, повстанцев, украинских сечевых стрельцов и воинов Армии УНР, УПА и деятелей ОУН.
10-15 –Начнет работу детская кузня. Ко Дню Героев юные кузнецы (дети от 5 лет) изготовят миниатюрные талисманы- обереги Украины: подкову – символ счастья и удачи, ножик и наконечник для стрел –символы хозяйствования и защиты, тризуб – символ украинской державности.
10-40 – В знак единения героев Украины разных эпох, юных кузнецов у наковален сменят взрослые: рыцарь Киевской Руси, казак Гетманского Времени, воин АТО и женщина-вдова самого известного в Украине кузнеца Петра Федоряки, который героически погиб на Донбассе в 2014 году , защищая Украину от агрессора.
Все кованные талисманы- обереги Украины, которые будут изготовлены на XIV Стальной Грани участниками и гостями, будут торжественно переданы волонтерам, которые отвезут талисманы- обереги в зону АТО и передадут их украинским воинам с пожеланиями здоровья, удачи и благодарностью за героизм в защите Украины.
На XIV Стальной Грани будут работать: кузня Петра (Петр Федоряка погиб в ходе АТО в 2014 году), Гильдия мастеров Коло, Школа Традиционного Кузнечества, Кузня Цвях, кузня Дмитрия Оводенко, представители Клуба военно-исторической реконструкции Росичи.
На XIV ножевом шоу «Стальная грань» традиционно будет работать город мастеров и зрители смогут попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, заточника и др.
В программе ножевого шоу запланировано большое количество тренингов и мастер- классов как по боевым искусствам, так и по медицине. Посетителей также ждет масса разнообразных выступлений и конкурсов с призами.
Полная программа XIV ножевого шоу «Стальная грань»:
http://steeledge.com.ua/proekt.html
Аккредитация СМИ обязательна. Телефон: (066) 172 17 85
Адрес: ВЦ АККО Интернешнл (Киев, проспект Победы, 40Б. Парк им.Пушкина).
График работы XIV ножевое шоу «Стальная грань»:
23.05.15 : 11.00 - 19.00,
24.05.15 : 10.00 - 17.30.
Стоимость билета : 20 гривен. Дети до 14 лет - бесплатно.