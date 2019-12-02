5 и 6 декабря в Национальной оперетте Украины состоится долгожданная премьера оперетты «БАЯДЕРА»

Национальная оперетта Украины представит премьеру оперетты «БАЯДЕРА» режиссера-постановщика н. а. Украины Богдана Струтинского. Это современная интерпретация классического произведения на музыку Имре Кальмана.

«Баядера» – это трогательная и одновременно страстная история любви индийского принца Раджами и артистки парижского варьете по имени Одетта Даримонд. Тема соблюдения традиционных ценностей приобретает дополнительную эмоциональную окраску благодаря внутренней драме главного героя спектакля. Так, принц Раджами, как наследник престола, не имеет права на брак с иностранкой. Сильные чувства влюбленного заставляют его задуматься над тем, стоит ли власть того, чтобы потерять любовь? Или любовь стоит того, чтобы оставить престол? Что выберет Раджами?

Новая постановка оперетты «Баядера» на современной сцене Национальной оперетты Украины имеет широкую фабулу событий. Эта лирическая оперетта скрывает много сюрпризов! Даже музыка Кальмана, которую легко отличить по «особым приметам» – венгерским интонациям, в этот раз звучит по-другому. Мелодии «Баядеры» удивляют сочетанием восточных интонаций с популярными танцевальными ритмами шиме, тустепу, вальса-бостона, фокстрота. Сценография вполне модерная, а режиссерские находки меняют стандарты и привычные рамки!

Когда: 5 и 6 декабря (четверг, пятниця)

Где: помещение Киевского национального академического театра оперетты

(м. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3)

Билеты ЗДЕСЬ: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-bayadera/