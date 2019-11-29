В колонном зале Киевской мэрии состоится Форум Человеческого капитала «Украина будущего»

В рамках проекта «Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого» 2 декабря в 13.00 состоится Форум Человеческого капитала «Украина будущего».

Во время мероприятия будет проведен профориентационный урок и чемпионат по английскому языку среди учащихся столичных школ.

Также, в рамках мероприятия состоится презентация книги-бестселлера «Lingva.Incognita:заговори на иностранном языке за 4 недели» от известного психолингвиста и полиглота Виталия Зубкова, которая будет бесплатно передана учителям иностранных языков учебных заведений города Киева.

Ссылка на сайт «Образовательного Хаба: территория новых возможностей для каждого»:https://eduhub.in.ua/.

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