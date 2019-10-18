Больше половины украинцев работают не по специальности после окончания университетов – как это исправить?

Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого, запускает новый проект по профориентации школьников для осознанного выбора будущей профессии.

21 октября в 10.00 в специализированной школе № 194 «Перспектива» (вул. Героев Днепра, 10-Б) Оболонского района города Киева состоится первый профориентационный урок «Выбери профессию – обеспечь будущее».

Команда специалистов поможет старшеклассникам понять, какие есть профессии, на чем они базируются и как сделать свой выбор.

В рамках профориентационного урока состоится официальное открытие муралу, который был создан по инициативе команды Образовательного Хаба города Киева.

Ссылка на сайт Образовательного Хаба: территория новых возможностей для каждого:

https://eduhub.in.ua/

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