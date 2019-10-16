TRUMAN Agency проведёт дискуссионную панель на тему «Украина-НАТО: что на столе переговоров?» накануне визита генсека НАТО и Североатлантического совета в Киев.

Участники панели: вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, директор Представительства НАТО в Украине Александер Винников, ассоциированный аналитик Центра «Новая Европа» Катерина Зарембо, главный редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Мероприятие состоится 21 октября в 11.00 в Большом зале Дипломатической академии Украины. Во время дискуссии будет презентован ежеквартальный журнал TRUMAN Index с внешнеполитическим анализом прогресса Украины в отношениях с ЕС, США, Китаем, Россией и НАТО.

Для регистрации просим до 17.00 20 октября прислать на адрес tetianagaiduk@truman.ua 1. Фамилию и имя. 2. Название СМИ. 3. Телефон.