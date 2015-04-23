Круглый стол: Украинский расследовательская журналистика: громкие дела, личный опыт

Круглый стол на тему: Украинская расследовательская журналистика: громкие дела, личный опыт 24 апреля 2015 года. 12.00 Редакция газеты «День» (просп. Победы, 121-д) План: 1. Состояние украинской школы журналистских расследований. 2. «Дело Гонгадзе» как тест для отечественных масс-медиа. 3. Какой КПД от журналистских расследований? 4. Каких политиков воспитала украинская журналистика? Участники: 1. Федор СИДОРУК, шеф-редактор «Слідство.info» на «Первом»; 2. Леонид ФРОСЕВИЧ, первый заместитель главного редактора газеты «Время Киевщины», журналист-расследователь; 3. Денис БИГУС, ведущий программы «Наші гроші» на ЗИК; 4. Максим СУХЕНКО, шеф-редактор программы «Гроші» на «1+1» 5. Денис КАЗАНСКИЙ, обозреватель журнала «Український тиждень» 6. Максим САВЧУК, журналист проекта «Радио Свобода» и Первого Национального канала «Схемы». Журналисты «Дня»: 1. Вадим Лубчак, редактор отдела СМИ; 2. Анна Свентах, корреспондент отдела СМИ; 3. Иван Капсамун, редактор отдела политики; 4. Валентин Торба, корреспондент отдела политики; Аккредитация обязательна. Количество мест для размещения журналистов ограничено. По запросу заинтересованные СМИ смогут получить от редакции газеты «День» материалы и фото после мероприятия. Тел.: (044)-303 96 71, моб.: 097 985 04 34

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