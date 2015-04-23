Круглый стол: Украинский расследовательская журналистика: громкие дела, личный опыт
Круглый стол на тему: Украинская расследовательская журналистика: громкие дела, личный опыт
24 апреля 2015 года. 12.00
Редакция газеты «День» (просп. Победы, 121-д)
План:
1. Состояние украинской школы журналистских расследований.
2. «Дело Гонгадзе» как тест для отечественных масс-медиа.
3. Какой КПД от журналистских расследований?
4. Каких политиков воспитала украинская журналистика?
Участники:
1. Федор СИДОРУК, шеф-редактор «Слідство.info» на «Первом»;
2. Леонид ФРОСЕВИЧ, первый заместитель главного редактора газеты «Время Киевщины», журналист-расследователь;
3. Денис БИГУС, ведущий программы «Наші гроші» на ЗИК;
4. Максим СУХЕНКО, шеф-редактор программы «Гроші» на «1+1»
5. Денис КАЗАНСКИЙ, обозреватель журнала «Український тиждень»
6. Максим САВЧУК, журналист проекта «Радио Свобода» и Первого Национального канала «Схемы».
Журналисты «Дня»:
1. Вадим Лубчак, редактор отдела СМИ;
2. Анна Свентах, корреспондент отдела СМИ;
3. Иван Капсамун, редактор отдела политики;
4. Валентин Торба, корреспондент отдела политики;
Аккредитация обязательна. Количество мест для размещения журналистов ограничено.
По запросу заинтересованные СМИ смогут получить от редакции газеты «День» материалы и фото после мероприятия. Тел.: (044)-303 96 71, моб.: 097 985 04 34