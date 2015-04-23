Круглый стол: Украинский расследовательская журналистика: громкие дела, личный опыт

18:46, 23 апреля 2015
Разное
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Круглый стол на тему: Украинская расследовательская журналистика: громкие дела, личный опыт

24 апреля 2015 года. 12.00

Редакция газеты «День» (просп. Победы, 121-д)

План:

1. Состояние украинской школы журналистских расследований.

2. «Дело Гонгадзе» как тест для отечественных масс-медиа.

3. Какой КПД от журналистских расследований?

4. Каких политиков воспитала украинская журналистика?

Участники:

1. Федор СИДОРУК, шеф-редактор «Слідство.info» на «Первом»;

2. Леонид ФРОСЕВИЧ, первый заместитель главного редактора газеты «Время Киевщины», журналист-расследователь;

3. Денис БИГУС, ведущий программы «Наші гроші» на ЗИК;

4. Максим СУХЕНКО, шеф-редактор программы «Гроші» на «1+1»

5. Денис КАЗАНСКИЙ, обозреватель журнала «Український тиждень»

6. Максим САВЧУК, журналист проекта «Радио Свобода» и Первого Национального канала «Схемы».

Журналисты «Дня»:

1. Вадим Лубчак, редактор отдела СМИ;

2. Анна Свентах, корреспондент отдела СМИ;

3. Иван Капсамун, редактор отдела политики;

4. Валентин Торба, корреспондент отдела политики;

Аккредитация обязательна. Количество мест для размещения журналистов ограничено.

По запросу заинтересованные СМИ смогут получить от редакции газеты «День» материалы и фото после мероприятия. Тел.: (044)-303 96 71, моб.: 097 985 04 34

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