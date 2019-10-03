Бизнесу представят инновационные энергоэффективные технологии и оборудование

9 октября состоится Бизнес-форум "Инновационные энергоэффективные технологии и оборудование". Формат мероприятия предусматривает просмотр инновационных разработок, оригинальных технологий и оборудования, которые были созданы в ведущем Институте технической теплофизики Национальной академии наук Украины.

В рамках Бизнес-форума будет проведена экскурсия выставочным залом, которая предоставит развернутое представление о работе и достижениях Института в различных областях, предусмотрено ознакомление с лабораторными стендами, посещение экспериментального пассивного дома «0-энергии», в котором демонстрируются энергосберегающие технологии.

Ключевые темы мероприятия:

• От классического до углубленного - новые технологии и модели оборудования для их реализации;

• Новейшие образцы оборудования с повышенной эффективностью, надежностью и экологической безопасностью;

• «Ноу-хау» в теплоэнергетическом оборудовании при использовании традиционных, возобновляемых и альтернативных источников энергии;

• Энергоэффективность в промышленности и социальной сфере;

• Экспо-зона: презентации энергоэффективного оборудования, материалов, технологий, инноваций в сфере энергоэффективности.

Участники форума в случае заинтересованности смогут более подробно пообщаться с разработчиками и провести предварительные переговоры.

Приглашаются к участию эксперты, руководители и представители государственных и частных компаний, фармацевтической, пищевой, перерабатывающей, сельскохозяйственной отраслей и машиностроения; строительства, жилищно-коммунального хозяйства, председатели ОСМД и ЖСК; энергоменеджеры и эксперты экологической сферы, а также промышленно-финансовые группы, инвестиционные и венчурные компании и другие заинтересованные.

Организаторами являются Киевская торгово-промышленная палата совместно с Институтом технической теплофизики Национальной академии наук Украины.

Бизнес-форум состоится по адресу: г. Киев, ул. Булаховского, 2, зал заседаний Института технической теплофизики НАН Украины.

С программой мероприятия и с другими деталями можно ознакомиться на сайте Киевской ТПП http://kiev-chamber.org.ua/uk/17/1854.html