1+1 media открывает фотовыставку #забутипровік

С 19 по 27 сентября в БУХТА Art Space будет проходить фотовыставка социальной кампании 1+1 media #забутипровік.

18 сентября в БУХТА Art Space (Речной вокзал «Киев») состоится официальное открытие фотовыставки 1+1 media в рамках проекта #забутипровік. Над фотографиями работала Виктория Квитка – известный киевский фотограф. Для всех желающих выставка будет открыта 19-27 сентября, с 11:00 до 21:00.

В арт-пространстве будут представлены фото 29 героев, которые являются участниками цикла мотивирующих историй. Среди них – народные артисты Украины Владимир Горянский, Остап Ступка, Анатолий Гнатюк, Алла Кудлай, Павел и Марина Зибровы, лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка, корреспонденты ТСН Константин Грубич и Андрей Цаплиенко, креативный продюсер 1+1 Анатолий Ерема, брендвойс нишевых каналов 1+1 media Юрий Коваленко, актриса и модель Наталья Кара и другие.

Цель фотовыставки – показать разным аудиториям, что можно и после достижения определенного возраста оставаться успешными, целеустремленными и разрушать общественные стереотипы. А еще – не бояться менять сферу деятельности и быть готовыми повернуть свою жизнь на 360 °.

«Мы, как компания с развитой системой ценностей и работодатель #1 на рынке медиа, который может «разговаривать» с миллионами, решили взять вектор на противодействие ейджизму и, в частности, трудовой дискриминации. Недостаточно просто говорить о проблеме, поэтому мы собираем вокруг себя компании единомышленников, которые готовы решительно действовать и искоренять проблему возрастной дискриминации, начиная с себя. Фотовыставка #забутипровік – один из элементов кампании, с помощью которого мы показываем, что быть в элегантном возрасте – это не страшно, а очень даже красиво», – комментирует Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media.

Кроме фотографий героев, посетителей выставки ждут образовательные лекции, экскурсии и интерактивы.

Локация находится по адресу: Почтовая Площадь, 3. Вход бесплатный, для получения подробной информации относительно образовательных мероприятий в рамках выставки, следите за Facebook-страницей проекта: https://www.facebook.com/forgetaboutageua/, https://www.facebook.com/events/899874933721536/

Напоминаем, 21 мая Группа компаний 1+1 media представила социальный проект «Люди Ідей+. #забутипровік». Цель кампании – разрушить стереотипы о том, что люди после определенного возраста не способны начинать собственное дело, осваивать новые навыки и генерировать мощные идеи. Кроме программы стажировки, в рамках проекта публикуется цикл мотивирующих историй и фоторепортажей, реализованный в коллаборации с известным киевским фотографом Викторией Квиткой. Он знакомит читателей с настоящими Людьми Ідей+, которые имеют мощную историю и на собственном примере доказывают, что возраст – это не помеха на пути к реализации целей, а год рождения не играет никакой роли в процессе достижения успехов. На сайте кампании уже опубликованы 17 историй, среди которых – интервью Народных артистов Украины Владимира Горянского, Остапа Ступки, Аллы Кудлай, Анатолия Гнатюка, музыканта и лидера группы ВВ Олега Скрипки, актрисы и модели Натальи Кары, генерального консула Украины во Франкфурте-На-Майне Аллы Полевой, певца Владимира Дороша, креативного продюсера 1+1 Анатолия Еремы, специального корреспондента «ТСН. Тиждень» Константина Грубича и других.

В августе стартовала программа стажировки #забутипровік, в рамках которой 14 стажеров на 8-ми различных направлениях осваивают новые профессии и вливаются в корпоративную жизнь компании.

Причиной запуска проекта стал опрос, который по заказу медиа холдинга провело исследовательское агентство Info Sapiens. Его результаты свидетельствуют о наличии устойчивого стереотипа, что расцвет творческого мышления происходит до 40 лет. Почти две трети опрошенных считают, что существует такой возраст, когда уже поздно менять профессию, осваивать новую специальность или начинать новый проект или бизнес, в среднем он составляет 50-56 лет. Наиболее консервативной оказалась именно старшая аудитория – почти 70% респондентов в возрасте от 50 лет считают, что после определенного возраста новые проекты (в широком смысле) начинать поздно. Ознакомиться с результатами исследования можно по этой ссылке.