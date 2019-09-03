Праздник силы, свершений и несокрушимого украинского духа Muromets Fest снова зажжет Киев!!
7 сентября 2019 года соберутся самыесильные люди планеты, чтобы устроить невероятный праздник для всех - Muromets Fest Kyiv Edition! Ждем жителей и гостей столицы на территории X-PARK (парк “Муромец”) с 11.00 до 22.00! Вход свободный!
На фестивале ты встретишь: обладателя титула «Самый сильный человек мира» Василия Вирастюка, чемпиона мира по стронгменуСергея Конюшка, звездную команду ФК “Маэстро”, атлетов “Силы нации”, легендарных спортсменов и оторвешься по полной с ведущим фестиваля - известным шоуменом Андреем Джеджулой!
“Сила есть в каждом из нас! Она позволяет нам преодолевать любые препятствия в жизни и уверенно идти вперед к новым победам”, - рассказывает основательница и организатор фестиваля Юлия Курохтина.
В программе фестиваля:
- Установление двух национальных рекордов: Сергей Конюшок потянет 5 фур, общим весом 42 500 кг(!!!), а известный стантрайдер Евгений Калантай впечатлит трюками на заднем колесе мотоцикла;
- заряд позитива и поражающее “Бензопила-шоу” от ведущего Андрея Джеджулы;
- финал Кубка Украины по стронгмену среди аматоров;
- легендарное пространство спортивных достижений уникального проектаKlitschko Expo Museum;
- невероятный Wood Art Fest: известные скульпторы вырежут двухметровые деревянные скульптуры сказочных героев былин бензопилами;
- звездный футбольный матч и детский чемпионат по футболу с участием ФК “Маэстро” и фан-клуба ФК “Динамо”;
- сказочный мир былин от известного украинского сказочника Александра Лирника;
- Всеукраинская федерация ПЕТАНКУ приглашает познакомиться и поиграть в любимую игру “Петанк” принца Монако Альберта ІІ;
- турниры по средневековым боям от “Айна Бера”: битвы рыцарей в доспехах, стрельба из лука, спортивный меч для детей;
- показательные спарринги боксеров Old School Boxing Club;
- тренировки для сторонников здорового образа жизни: ZUMBA, Twerk та Fun Up;
- многочисленные мастер-классы по различным спортивным дисциплинам и лекторий-зона;
- зрелищное шоу бодибилдеров;
- взрывное мотошоу от лучших стантрайдеров Украины;
- огненная шоу-программа от Barbershop Rufford, во время которой будут собраны средства для Украинской Биржи Благотворительности;
- зажигательный батл на пилоне - акробатки удивят своими трюками;
- зона здоровья: ВБО «Конвиктус Украина» прямо на месте сделает анонимные бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ/СПИД и гепатит всем желающим, а супергерои FAST расскажут и покажут, как оказывать первую помощь;
- церемония награждения победителей - Muromets Awards;
- огромная детская зона: невероятный проект “Hot Wheels Road Show”, детские гонки на самокатах и беговелах “Мы - чемпионы”, разнообразные мастер-классы и интересные квесты;
- вкусный фуд-корт и дринкплейс, тематические фотозоны;
- розыгрыш призов и сертификатов среди гостей от партнеров фестиваля.
В поддержку Всеукраинской недели противодействия буллингу 2019, которая будет проходить с 16 по 20 сентября 2019 года, вместе с партнерами “Healthy Childhood Without Borders” и “Здоровое детство без границ“ будет высажена “Аллея крепких орешков”!
Вечерняя программа фестиваля - музыкальный концерт популярных исполнителей. На сцене выступят группы “Гражданин Топинамбур”, “Навколо кола”, “The Anchor stones” и “Обезбашенный кран”, певицы Божена Дар и Татьяна Доканина. Хедлайнер фестиваля - группа “Нумер 482”. Целый день драйвовое настроение будет создавать Dj Breeze!
Промо-ролик short: https://youtu.be/s2PioTv1HKE
Промо-ролик long: https://youtu.be/6A7aVO08eVs
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на официальных пабликах события:
www.facebook.com/murometsfest/
www.instagram.com/muromets_fest/
и на сайте: https://murometsfest.com/
Дыши свободно. Чувствуй силу. Приходи на Muromets Fest Kyiv Edition!
7 сентября, парк “Муромец”, спортивно-развлекательный комплекс “X-PARK”.
С 11.00 до 22.00! Вход свободный!
Организатор: J.K.Communications
Мероприятие проводится при поддержке мэра Киева Виталия Кличко.
Аккредитация на фестиваль для представителей медиа: https://forms.gle/gEwsYkpnT3L7EwZw5
Контактное лицо: пресс-секретарь фестиваля Muromets Fest - Ярослава Карпенко, +380 (67) 279 86 55