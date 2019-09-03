Праздник силы, свершений и несокрушимого украинского духа Muromets Fest снова зажжет Киев!!

В программе фестиваля – установление национальных рекордов, Wood Art Fest, турниры по средневековому бою и другое.

7 сентября 2019 года соберутся самыесильные люди планеты, чтобы устроить невероятный праздник для всех - Muromets Fest Kyiv Edition! Ждем жителей и гостей столицы на территории X-PARK (парк “Муромец”) с 11.00 до 22.00! Вход свободный!

На фестивале ты встретишь: обладателя титула «Самый сильный человек мира» Василия Вирастюка, чемпиона мира по стронгменуСергея Конюшка, звездную команду ФК “Маэстро”, атлетов “Силы нации”, легендарных спортсменов и оторвешься по полной с ведущим фестиваля - известным шоуменом Андреем Джеджулой!

“Сила есть в каждом из нас! Она позволяет нам преодолевать любые препятствия в жизни и уверенно идти вперед к новым победам”, - рассказывает основательница и организатор фестиваля Юлия Курохтина.

В программе фестиваля:

Установление двух национальных рекордов : Сергей Конюшок потянет 5 фур, общим весом 42 500 кг (!!!) , а известный стантрайдер Евгений Калантай впечатлит трюками на заднем колесе мотоцикла ;

: Сергей Конюшок потянет , а известный стантрайдер Евгений Калантай ; заряд позитива и поражающее “Бензопила-шоу” от ведущего Андрея Джеджулы;

от ведущего Андрея Джеджулы; финал Кубка Украины по стронгмену среди аматоров;

среди аматоров; легендарное пространство спортивных достижений уникального проекта Klitschko Expo Museum ;

; невероятный Wood Art Fest: известные скульпторы вырежут двухметровые деревянные скульптуры сказочных героев былин бензопилами;

известные скульпторы вырежут двухметровые деревянные скульптуры сказочных героев былин бензопилами; звездный футбольный матч и детский чемпионат по футболу с участием ФК “Маэстро” и фан-клуба ФК “Динамо”;

сказочный мир былин от известного украинского сказочника Александра Лирника ;

; Всеукраинская федерация ПЕТАНКУ приглашает познакомиться и поиграть в любимую игру “Петанк” принца Монако Альберта ІІ ;

; турниры по средневековым боям от “Айна Бера” : битвы рыцарей в доспехах, стрельба из лука, спортивный меч для детей;

: битвы рыцарей в доспехах, стрельба из лука, спортивный меч для детей; показательные спарринги боксеров Old School Boxing Club ;

; тренировки для сторонников здорового образа жизни: ZUMBA , Twerk та Fun Up ;

, ; многочисленные мастер-классы по различным спортивным дисциплинам и лекторий-зона ;

по различным спортивным дисциплинам и ; зрелищное шоу бодибилдеров ;

; взрывное мотошоу от лучших стантрайдеров Украины;

от лучших стантрайдеров Украины; огненная шоу-программа от Barbershop Rufford , во время которой будут собраны средства для Украинской Биржи Благотворительности;

, во время которой будут собраны средства для Украинской Биржи Благотворительности; зажигательный батл на пилоне - акробатки удивят своими трюками;

- акробатки удивят своими трюками; зона здоровья : ВБО «Конвиктус Украина» прямо на месте сделает анонимные бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ/СПИД и гепатит всем желающим, а супергерои FAST расскажут и покажут, как оказывать первую помощь;

: ВБО «Конвиктус Украина» прямо на месте сделает анонимные бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ/СПИД и гепатит всем желающим, а супергерои FAST расскажут и покажут, как оказывать первую помощь; церемония награждения победителей - Muromets Awards ;

; огромная детская зона: невероятный проект “Hot Wheels Road Show”, детские гонки на самокатах и беговелах “Мы - чемпионы”, разнообразные мастер-классы и интересные квесты ;

; вкусный фуд-корт и дринкплейс, тематические фотозоны;

и розыгрыш призов и сертификатов среди гостей от партнеров фестиваля.

В поддержку Всеукраинской недели противодействия буллингу 2019, которая будет проходить с 16 по 20 сентября 2019 года, вместе с партнерами “Healthy Childhood Without Borders” и “Здоровое детство без границ“ будет высажена “Аллея крепких орешков”!

Вечерняя программа фестиваля - музыкальный концерт популярных исполнителей. На сцене выступят группы “Гражданин Топинамбур”, “Навколо кола”, “The Anchor stones” и “Обезбашенный кран”, певицы Божена Дар и Татьяна Доканина. Хедлайнер фестиваля - группа “Нумер 482”. Целый день драйвовое настроение будет создавать Dj Breeze!

Промо-ролик short: https://youtu.be/s2PioTv1HKE

Промо-ролик long: https://youtu.be/6A7aVO08eVs

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на официальных пабликах события:

www.facebook.com/murometsfest/

www.instagram.com/muromets_fest/

и на сайте: https://murometsfest.com/

Дыши свободно. Чувствуй силу. Приходи на Muromets Fest Kyiv Edition!

7 сентября, парк “Муромец”, спортивно-развлекательный комплекс “X-PARK”.

С 11.00 до 22.00! Вход свободный!

Организатор: J.K.Communications

Мероприятие проводится при поддержке мэра Киева Виталия Кличко.

Аккредитация на фестиваль для представителей медиа: https://forms.gle/gEwsYkpnT3L7EwZw5

Контактное лицо: пресс-секретарь фестиваля Muromets Fest - Ярослава Карпенко, +380 (67) 279 86 55