На Волыни в мелиоративной канаве утонул трехлетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Волынской области, инцидент произошел 29 марта в селе Бирки Любешевского района.

Тело ребенка достали из воды местные жители, родственники погибшего, которые и сообщили спасателям об этом случае.