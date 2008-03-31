В мелиоративной канаве утонул трехлетний мальчик

10:19, 31 марта 2008
Разное
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Тело ребенка достали родственники

На Волыни в мелиоративной канаве утонул трехлетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Волынской области, инцидент произошел 29 марта в селе Бирки Любешевского района.

Тело ребенка достали из воды местные жители, родственники погибшего, которые и сообщили спасателям об этом случае.

 

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