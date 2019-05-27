Дискуссионная панель «Безопасность человека, общества, государства»

29 мая по инициативе политической партии «Социальная справедливость» в Одессе состоится дискуссионная панель на тему: «Безопасность человека, общества, государства», на которой будут обсуждены актуальные проблемы национальной безопасности, в частности: необходимость совершенствования законодательной базы в сфере национальной безопасности, вопросы защиты личности и бизнеса, проблемы безопасности в цифровой среде (социальные сети Интернет), кибернетическая защищенность Украины и готовность к противодействию кибератакам, необходимость разработки национальной концепции безопасности с учетом объектов критической инфраструктуры и коммерческих объектов.

Об этом и многом другом будут говорить участники мероприятия. Среди них:

Шлапак А.В. – лидер политической партии «Социальная справедливость» Дичек А.И. – президент МОО «Международное антитеррористическое единство» со статусом члена Совета Европы, эксперт по безопасности ОО «Социальная справедливость» к.т.н., полковник запаса Сидоренко С.Н. – председатель Всеукраинского объединения организаций работодателей в охранной отрасли «Федерация профессионалов безопасности», генерал-лейтенант МВД Украины Михайлюк О. А. - директор учебно-консультационного Центра комплексной безопасности и защиты критической инфраструктуры Национального авиационного университета, председатель «Центра координации и развития служб защиты граждан и собственности», полковник запаса Колесниченко А.И. – руководитель службы безопасности холдинга «Дабл-ЮНЕТ-Юкрейн» (национальный интернет – провайдер), полковник запаса

Мероприятие состоится 29 мая в 15:00 в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия», по адресу: г. Одесса ул. Академическая, 2.

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