22 травня 14-30 - В Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31-а) состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко к вице-спикеру Оксане Сыроид.

Судебный иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального ущерба был подан Е. Червоненко еще в 2018 году, сумма иска составляет 1 млн. грн. Е.Червоненко обязался в случае удовлетворения иска, передать отсуженные 1 млн гривен отделению онкологического центра ОХМАТДЕТ .