В Киеве презентуют музыкально-танцевальное ретро-шоу SPEAKEASY JAZZ

12 мая в Caribbean Club Concert Hall представят новое музыкально-танцевальное ретро-шоу SPEAKEASY JAZZ от создателей шоу «Эпоха Джаза». Гостей погрузят во времена хорошей музыки, изысканных нарядов и безумных танцев.

«Это была эра чудес, эра искусства, эра крайностей и большой сатиры» (c) Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

Поклонников шоу «Эпоха Джаза» удивят новые танцевальные номера и, безусловно, легендарна музыка вживую. SPEAKEASY JAZZ создали настоящие эксперты винтажной культуры, виртуозные музыканты и артистические танцовщицы.

Kyiv Rhythm Kings и Shiny Stockings Chorus Line придумали невероятное путешествие в Америку начала 20 века! Легкомысленный чарльстон, горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Джина Крупы, Кути Уильямса, музыка биг-бэндов и атмосфера клубов Нью-Йорка и Чикаго начала прошлого века.

В составе Kyiv Rhythm Kings музыканты групп «Руки'в Брюки», «Pushkin Klezmer Band» и «Brass Band».

Дресс-код приветствуется — ретро и винтаж.

Билеты: https://clc.to/6nr9Eg