"Майдан: Революция достоинства": фотолетопись увековечения памяти Героев Небесной Сотни

11:13, 19 февраля 2015
Разное
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20 февраля 2015 в 10-00 в ИА «Укринформ» состоится пресс-конференция на тему: «Майдан: Революция достоинства»: фотолетопись увековечения памяти Героев Небесной Сотни. (Зал 1).

 Участники: Степан Кубив - народный депутат Украины, представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, комендант штаба Национального сопротивления, Богдан Дубас - комендант Майдана, Евгений Нищук - «Голос Майдана», Тарас Мацюк - командир «Черной сотни», Тамара Швец - Председатель ОО «Комитет семей Небесной сотни и активистов Майдана, Олег Наливайко - Председатель Госкомтелерадио Украины,  Александр Харченко - Генеральный директор» Украинского национального информационного агентства « Укринформ», Игорь Жданов - Министр молодежи и спорта Украины.

Фотолетопись зафиксировала события Революции достоинства, произошедшие на центральной площади Киева - Майдане Независимости и прилегающих улицах в ноябре 2013 года - феврале 2014 года в Украине, с целью показать всему миру героическую борьбу украинского народа за свою свободу, достоинство и независимость.

Фотолетопись состоит из трех частей, которые отражают: начало Революции достоинства, события во время борьбы на Майдане и увековечение памяти Героев Небесной Сотни.

Информационная поддержка предоставлена:  ​​Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины; Украинским национальным информационным агентством «Укринформ»; Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН).

Место проведения:   г.Киев, ул.Богдана Хмельницкого, 8/16 (м.Театральная), УКРИНФОРМ , зал 1.

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