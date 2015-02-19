20 февраля 2015 в 10-00 в ИА «Укринформ» состоится пресс-конференция на тему: «Майдан: Революция достоинства»: фотолетопись увековечения памяти Героев Небесной Сотни. (Зал 1).

Участники: Степан Кубив - народный депутат Украины, представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, комендант штаба Национального сопротивления, Богдан Дубас - комендант Майдана, Евгений Нищук - «Голос Майдана», Тарас Мацюк - командир «Черной сотни», Тамара Швец - Председатель ОО «Комитет семей Небесной сотни и активистов Майдана, Олег Наливайко - Председатель Госкомтелерадио Украины, Александр Харченко - Генеральный директор» Украинского национального информационного агентства « Укринформ», Игорь Жданов - Министр молодежи и спорта Украины.

Фотолетопись зафиксировала события Революции достоинства, произошедшие на центральной площади Киева - Майдане Независимости и прилегающих улицах в ноябре 2013 года - феврале 2014 года в Украине, с целью показать всему миру героическую борьбу украинского народа за свою свободу, достоинство и независимость.

Фотолетопись состоит из трех частей, которые отражают: начало Революции достоинства, события во время борьбы на Майдане и увековечение памяти Героев Небесной Сотни.

Информационная поддержка предоставлена: ​​Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины; Украинским национальным информационным агентством «Укринформ»; Украинским независимым информационным агентством новостей (УНИАН).

Место проведения: г.Киев, ул.Богдана Хмельницкого, 8/16 (м.Театральная), УКРИНФОРМ , зал 1.