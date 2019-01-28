14-й фестиваль «Вечера французского кино» объявил программу

Фестиваль «Вечера французского кино» стартует 31 января в крупнейших городах Украины. В программу вошли пять картин с участием таких звезд, как Луи Гаррель, Гаспар Ульель, Одри Тоту, Стейси Мартин, Летиция Каста и Лили-Роуз Депп.

Откроет фестиваль хит французского проката – комедия «Что-то не так с тобой». События фильма происходят на Французской Ривьере: молодая вдова местного героя, офицера полиции, узнает, что ее муж не был таким образцовым. Оказывается, из-за него невиновный парень провёл 8 лет в тюрьме. Теперь девушка пытается сделать всё возможное, чтобы помочь привлекательному юноше вернуться к нормальной жизни. Лента Пьера Сальвадори была отмечена премией общества драматических авторов и композиторов (SACD) на Каннском кинофестивале и закрывала 9-й Одесский кинофестиваль.

Монументальная драма «Один король – одна Франция» – историческая фреска, посвященная событиям Великой французской революции. В это неспокойное время влюбленные персонажи Гаспара Ульеля и Адель Энель пытаются выжить и сохранить свою любовь. В сюжете участвуют ключевые исторические фигуры того времени – Марат, Дантон, в роли Робеспьера в фильме появится секс-символ французского кино – Луи Гаррель. Впервые «Один король – одна Франция» был показан в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля.

Кроме того, в программе «Вечеров французского кино» будет показана и режиссерская работа Гарреля – фирменная парижская трагикомедия «Честный человек». Герои фильма застряли в любовном треугольнике, где, по-видимому, каждый из участников больше всего на свете любит …себя. В главных ролях – сам Гаррель, Летиция Каста и Лили-Роуз Депп.

Драма «Аманда» была впервые представлена в рамках Венецианского кинофестиваля, где была отмечена премией Laterna Magica. Главный герой фильма, Давид, влюбляется в девушку, которая только приехала в Париж. Но его жизнь круто меняется: он вынужден заботиться о своей племяннице, которая осталась сиротой после смерти сестры Давида. В главных ролях – Венсан Лакост и Стейси Мартин.

Также гостей фестиваля ждет комедия «Гаспар едет на свадьбу» с Феликсом Моати – история парня, который едет на свадьбу отца и предлагает незнакомой попутчице сыграть роль его девушки.

«Вечера французского кино» пройдут в Киеве с 31 января по 6 февраля. В течение февраля фестиваль также состоится в Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Сумах, Черновцах, Виннице, Мариуполе, Запорожье и Ровном. По традиции, коллекцию новых и лучших французских фильмов представляют Посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине и компания «Артхаус Трафик». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. Расписание по ссылке kievkino.com.ua