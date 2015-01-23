В Киеве 24 января родители и дети сложат рекордный Герб и флаг Украины из кубиков

В Киеве 24 января состоится семейный праздник приуроченный ко Дню Соборности Украины.

Мероприятие начнется в 12.00 и пройдет по адресу: пр. Павла Тычины 1 в ТОЦ «SilverBreeze».

В праздничной атмосфере и легком формате жители и гости столицы станут участниками проекта «Стань частью большого» с символическим значением - объединить украинцев, призвать всех к единству в Украине и установить рекорд по воспроизведению символов Дня Соборности Украины.

Участники семейного праздника - все желающие взрослые и дети, соберут Герб и флаг Украины из кубиков Lego.

«Стань частью большого» - это проект-символ , который доказывает простую истину: целое не существует без своих маленьких частичек, которыми и являемся мы с вами.

Организаторы праздника ТОЦ «SilverBreeze» и Национальный реестр рекордов Украины приготовили для всех участников праздничной акции особые подарки и современные развлечения.

В рамках мероприятия запланирована концертная программа с участием заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П.П. Вирского (детская студия) и участника шоу «Голос Страны» Никиты Алексеева. Ведущие праздника Ольга Сумская и Тимур Мирошниченко.

Гости праздника - взрослые и дети получат подарки.

Приглашаем всех на семейный праздник!

Приходите и принимайте активное участие в зрелищном проекте воплощения украинской мечты о единстве, свободе и независимости. Почувствуйте себя частью огромной семьи!

Начало пресс -мероприятий для СМИ в 16:00.

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