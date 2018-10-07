22 ноября в Национальном Дворце Украина состоится грандиозное шоу «Игра престолов – II»

В этот вечер с главной концертной площадки страны - в исполнении оркестра Андрея Черного и хора Voice of sympho rock при участии 200 музыкантов - прозвучат саундтреки самого популярного телесериала современности «Игра престолов», основанного на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина.

В программу нового шоу «Игра престолов - II» вошли саундтреки к сериалу «Игра престолов» всех сезонов в исполнении симфонического оркестра и хора, а также музыка к другим известным кинохитам.

В программе прозвучат произведения всемирно известных композиторов Ханса Циммера, Говарда Шора, Нино Рота, Рамина Джавади и других обладателей высоких наград за музыку к кинолентам.

В числе приглашенных артистов, которые принимают участие в программе – вокалистка Национальной оперетты Украины Елена Арбузова, обладательница редчайшего колоратурного сопрано. Елена окончила Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского (класс н. а. Украины, проф. Е. С. Мирошниченко). Мировые хиты в исполнении этой талантливой певицы завораживают с первых мгновений... Ласковый голос, профессиональное исполнение, невероятный контакт с публикой - все это отличает ее от других исполнителей.

Еще одна именитая участница - Людмила Мазур, которая принимает участие в проекте Voice of the Sympho Rock оркестра Андрея Черного уже 5 лет! Вокалистка и хормейстер, резидент одного из ведущих французских музыкальных лейблов, лауреат международных конкурсов. Она репрезентовала украинскую культуру на самых крупных музыкальных фестивалях мира, выступала с сотнями концертных туров в Украине и Европе. Экспериментирует на стыке стилей и жанров: от этнической и академической до электронной музыки.

Итак, 22 ноября 2018 года в киевском Национальном Дворце Украина встречайте самый масштабный проект страны от оркестра Андрея Черного и хора Voice of sympho rock.

Окунитесь в невероятный водоворот музыки и эмоций!!!

Справка. Проект Voice of sympho rock был создан в 2007 году в Одессе. Его руководитель Андрей Черный более пяти лет собирал по всей Украине смелых и талантливых музыкантов с прочной классической базой. Новое звучание тяжелого жанра позволяет расширить рамки музыкальных стереотипов и полностью изменить свое отношение к рок-музыке. Руководит хором Светлана Рядченко.

Избранные композиции из саундтрека «Игра престолов»:

«Good bye brother»

«Shall We begin?»

«Light of The Seven»

«Winter is Coming»

«The Winds of Winter»

«You’ll be Queen One Day»

«Dark Wings, Dark Words»

«White Walkers»

К слову, композитором сериала является Рамин Джавади. Отец музыканта был иранцем, который учился в Германии. Был номинирован на «Грэмми» за музыку к фильму «Железный человек».

Когда: 22 ноября 2018 г

Где: Национальный Дворец Украина (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 103)

Стоимость билетов: от 200 до 1550 грн

По вопросам бронирования билетов: (050) 719-73-90, (063) 674-43-34

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