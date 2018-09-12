«Примы» Г.Хостиков, А.Джеджула «Примы» - авантюрно-романтическая комедия с переодеваниями

Насколько это легкое дело для мужчины притворяться женщиной? И достаточно ли только научиться ходить на каблуках и надеть женское платье? Именно это придется проверить на себе Георгию Хостикоеву (известному актеру театра и кино) и Андрею Джеджуле (популярному теле, радио ведущему и актеру).

Их персонажи – находясь на грани отчаяния, ради миллионов, рискуют сыграть комедию с переодеванием в женские платья! Тем не менее, миллионы так просто не получишь! Проблемы подстерегают героев нашей комедии каждую минуту! Ну и конечно, все планы героев меняет ЛЮБОВЬ.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Кена Людвига «Примадонны».

Профессиональные декорации, яркие костюмы, звездный состав известных по многим кино и театральным роботам актеров в сочетании с творческим подходом талантливого режиссера создает невероятно яркую эмоциональную атмосферу, которая надолго подарит радость!

В ролях: Георгий Хостикоев, Андрей Джеджула, а также Марина Ягодкина и другие.

ЖДЕМ вас:

21 сентября спектакль «Примы» в Доме офицеров (Киев, ул. Грушевского, 30/1). Начало в 19.00. Билеты 100-550 грн.

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asmila@mail.ru Алена Смилык