С сегодняшнего дня эвакуация машин в Киеве считается незаконной - Минюст

С 12 марта эвакуация транспортных средств в столице будет расцениваться как незаконные действия.

Об этом во вторник в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра юстиции Андрей Богдан.

"Сегодня нет государственной регистрации совместного приказа управления транспорта Киевской городской администрации и управления внутренних дел Украины в городе Киеве. Соответственно, с завтрашнего дня (12.03) не возможно любое эвакуирование, изъятие или перемещение транспортных средств граждан Украины по городу Киеву", - сообщил Богдан.