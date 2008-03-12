С сегодняшнего дня эвакуация машин в Киеве считается незаконной - Минюст
09:25, 12 марта 2008Разное
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Сообщил заместитель министра
С 12 марта эвакуация транспортных средств в столице будет расцениваться как незаконные действия.
Об этом во вторник в эфире "5 канала" сообщил заместитель министра юстиции Андрей Богдан.
"Сегодня нет государственной регистрации совместного приказа управления транспорта Киевской городской администрации и управления внутренних дел Украины в городе Киеве. Соответственно, с завтрашнего дня (12.03) не возможно любое эвакуирование, изъятие или перемещение транспортных средств граждан Украины по городу Киеву", - сообщил Богдан.
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