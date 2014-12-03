«Требуем провести люстрацию судей! Мажоров нужно выкинуть из Фемиды!»

4 декабря 2014 года в 11:00 под стенами Киевского апелляционного хозяйственного суда (ул. Шолуденко,1) пройдёт акция, организованная общественностью, с требованием немедленно провести люстрацию одиозных представителей судебной системы.

Несмотря на призывы со стороны общественных организаций, в судебной системе продолжают сидеть сотни ставленников системы времён Януковича. Самым ярким примером стала семья Самсиных, которая в полном составе представлена в Фемиде. Отец – многолетний глава Высшей квалификационной комиссии судей Игорь Самсин, поставленный при Януковиче, сейчас «плодотворно» трудится судьёй Верховного Суда Украины, а его сын – Роман – оказался судьёй Киевского апелляционного хозяйственного суда.

В начале октября Президент подписал принятый Верховной Радой Закон «Об очищении власти». Сейчас – начало декабря, а воз и ныне там. Власть должна немедленно начать очистку судейских «авгиевых конюшен» от одиозных представителей режима Януковича. Иначе реформы, о которых сейчас не говорит только ленивый, так и останутся на бумаге.

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