В Институте Горшенина пройдет пресс-конференция, посвященная шествию в защиту детей

Представители разных религий и конфессий Украины объединились для защиты семьи и детей.

Институт Горшенина и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций проведут пресс-конференцию с участием представителей Римско-Католической Церкви в Украине, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата; Украинской Греко-Католической Церкви; Духовного управления мусульман Украины.

Пресс-конференция, посвященная ежегодному Всеукраинскому Шествию в защиту прав детей и семей, состоится 29 мая (вторник) 2018 в 11:30 в Институте Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

1. Цель проведения ежегодного Всеукраинского Шествия в защиту прав детей и семей, которое состоится в субботу, 2 июня 2018 года, в Киеве под лозунгом: «Счастливая семья - здоровая Украина».2. Роль семьи в современном обществе. Какой должна быть государственная семейная политика?

3. Что и кому нужно делать, чтобы преодолеть такие проблемы как растущее число разводов, насилие в семье, поощрение абортов и суррогатного материнства.

4. Какие опасности для семьи скрываются в гендерной идеологии?

5. Как будет проходить шествие 2 июня 2018. Организационные вопросы.

Участники пресс-конференции:

Виталий Кривицкий, председатель оргкомитета, епископ Киево-Житомирской диецезии, Римско-Католическая Церковь в Украине (РКЦ);

Евстратий (Зоря) - архиепископ Черниговский и Нежинский, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП);

Олекса Петрив, митрофорный протоиерей, руководитель Департамента внешних связей в Украине, Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ);

Рустам Гафури, шейх, заместитель Муфтия Украины, Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ).

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

Дополнительная информация:

В субботу, 2 июня 2018 года, в Киеве тысячи граждан соберутся для участия в ежегодном Всеукраинском Шествии в защиту прав детей и семей, которая пройдет под лозунгом: «Счастливая семья – здоровая Украина!»

Цель Шествия – обратить внимание общества и власти на нравственные и духовные основы семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимые для гармоничного воспитания и здорового развития детей.

Кроме этого, в Украине уже давно назрел вопрос повышения уровня государственной семейной политики. Ведь органы власти вместе с общественностью не должны стоять в стороне от таких вопиющих общественных проблем как:

· увеличение разводов и, как следствие, неполные семьи, в которых дети не получают должной любви и воспитания;

· недостаточное развитие инфраструктуры для семей с детьми, а также для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями;

· недружественная к семье информационная политика

· недостаточное ограничение рекламы пива, слабоалкогольных напитков и алкоголя, злоупотребление которым становится причиной домашнего насилия и других преступлений;

· поощрение абортов, в том числе на этапе диагностики, вместо создания условий для вынашивания каждой беременности;

· суррогатное материнство, которое обесценивает жизнь ребенка до уровня товара (что запрещено во многих странах Европы, в отличие от Украины);

· законодательное продвижение идей гендерной идеологии, которая искажает понятие “пола” и “гендерного равенства”, как равенства прав мужчин и женщин, пропагандируя вместо этого противоестественные аморальные однополые отношения и развращая детей;

Стоит отметить, что согласно последним социологическим исследованиям 98,6 % украинцев поставили семью на первое место своих жизненных приоритетов. В то же время семья является наибольшей ценностью для украинцев среди всех других социальных и личных благ (данные Центра Разумкова).

Сборвсех желающих присоединиться к Шествию начнется в 9:45 на Софийской площади в Киеве, где состоятся праздничный концерт и развлечения для детей. После этого с 11:00 участники Шествия во главе с главами Церквей и религиозных организаций пройдут по центру столицы к площади Конституции возле Верховной Рады.

В этом году Всеукраинское Шествие в защиту прав детей и семей состоится уже в третий раз. Акция проводится по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке общественных и благотворительных организаций Украины.

http://vrciro.org.ua/ua/events/534-march-for-kids-and-family-rights-kyiv-ukraine-2018

https://www.facebook.com/Ukraine.for.family/

https://www.facebook.com/events/2043151419342506/

Информационная справка:

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (Всциро) образован в декабре 1996 года как межконфессиональная организация с целью объединения усилий конфессий в деле духовного возрождения Украины и координации межцерковного диалога, как в Украине, так и за ее пределами.

В состав Совета входят 16 церквей и религиозных организаций, среди которых православные, греко - и римско-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейское и мусульманское религиозные объединения и 1 межцерковная организация. Следовательно Совет Церквей представляет около 95 % всех религиозных организаций Украины.

Координатор Шествия: а. Матеуш Адамски