Концерт “Виктор Цой. 55 лет” от группы Виктор в сопровождении симфонического оркестра состоится во Freedom Event Hall 3 марта!

Концерт для тех, для кого Цой по прежнему жив! 3 марта, event hall Freedom. Группа «Виктор» исполнит для вас песни кумира миллионов.

Масштаб личности Виктора Цоя и его творчества невозможно переоценить.

Цой пел о том, что близко и понятно любому человеку, в какую бы эпоху он не жил: о любви, о жизни и о смерти, о честности и смелости.

И до сих пор никто не сказал об этих вещах лучше и понятней, чем он.

3 марта в популярном киевском event hall Freedom состоится концерт, приуроченный к знаменательной дате – 55-летию культового музыканта, поэта, основателя группы «КИНО», художника, актера и кумира нескольких поколений - Виктора Цоя!

При всей кажущейся простоте, лаконизме и мелодичной прозрачности, песни Цоя несут в себе формулу таланта, секрет которой не раскрыт по сей день.

Многие откровенно подражают ему, многие пытаются разгадать эту тайну, но пока что не приблизились к разгадке и на шаг.

Но группа «Виктор» оказалась необыкновенно созвучной внутреннему мироощущению Виктора Цоя и является лучшим исполнителем группы «Кино». Это единственная группа честно и вдохновенно отражающая дух и творчество группы «КИНО».

Впервые, песни Цоя прозвучат для вас в сопровождении симфонического оркестра.

Вас ждет атмосфера перемен, которая поможет вновь ощутить дух настоящей свободы!