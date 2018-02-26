Председатель Житомирской ОГА Гундич отчитался о результатах работы за 2017 год

На брифинге прозвучало, что почти 300 хозяйств области получили доильные аппараты.

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня отчитался о результатах работы за 2017 год.

Как передает корреспондент УНИАН, отчетная пресс-конференция состоялась в Попельнянском районе на новом семенном заводе «Монсанто», что является одним из масштабных инвестиционных проектов Житомирщины.

Руководитель области рассказал о результатах своей работы, о сотрудничестве с инвесторами, об открытии социальных объектов, об областных программах, а также поделился планами на 2018 год.

Так, Гундич подробно остановился на наиболее крупных проектах, реализованных за средства Государственного фонда регионального развития, рассказал об инвестиционных проектах, которые внедряются на Житомирщине ( их сейчас внедряется 80 — УНИАН), напомнил о создании в области Агентства регионального развития и остановился на других вопросах жизнедеятельности региона.

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Так, в частности, на брифинге прозвучало, что почти 300 хозяйств области получили доильные аппараты, на что из областного бюджета в прошлом году направили около 2 млн грн.

Также в рамках отчета Гундича журналистам рассказали о новом предприятии, которое он презентовал сегодня. Так, в частности, прозвучало, что в январе 2017 года компания “ Монсанто” получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение семенного завода в Почуйках на Житомирщине и планирует полностью выкупить этот завод после завершения его строительства.

Новый завод создаст около 40 постоянных и 200 сезонных рабочих мест. “Мощность производства первоначально составит около 375 тысяч посевных единиц в год. Общие инвестиции в этот проект по производству семян составят около 200 млн долларов США”, - прозвучало на брифинге.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области построили ультрасовременный завод по производству сельскохозяйственных культур. Построенное предприятие в Попельнянском районе Житомирщины. Речь идет о первую очередь первого пускового комплекса семенного завода по производству семян сельскохозяйственных культур.Площадь комплекса составляет 7118,1 м2, а стоимость основных фондов, принятых в эксплуатацию, 644 млн 347 тыс. грн.Завод является самым современным в Украине и оснащен оборудованием немецкой компании Petkus («Петкус»).