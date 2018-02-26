На Житомирщине из-за морозов работают 120 пунктов обогрева населения

В связи с понижением температуры воздуха в Житомирской области по состоянию на 26 февраля работают 120 пунктов обогрева населения.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения облгосадминистрации.

«Пункты обогрева функционируют в учреждениях социальной защиты, медицинских учреждениях, ФАПах, на базе органов местного самоуправления, и тому подобное», - сказано в сообщении.

В управлении предупреждают, что во время морозов необходимо быть осторожным и беречься от переохлаждения. "Самое главное – не употреблять алкогольных напитков, алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, и в то же время вызывает иллюзию тепла. Дополнительным негативным фактором является невозможность сконцентрироваться на первых признаках обморожения", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине в течение этого зимнего периода были факты гибели людей от переохлаждения.