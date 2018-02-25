Кубок «Фокстрота» ищет хозяина

24 и 25 февраля в столичном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоится 29 традиционный международный фестиваль по бально-спортивным танцам в Украине «Парад надежд» -2018.

Организатор соревнования - руководитель «Школы танцев Федорчук» Валентина Федорчук при поддержке Ассоциации спортивных танцев Украины и Группы компаний «ФОКСТРОТ» - примет в столице более 1000 участников из 120 спортивных клубов Украины и зарубежья (Молдова, Грузия). Спортсмены продемонстрируют свои «па» в исполнении фокстрота, вальса, пасодобля и румбы, а оценят их мастерство судьи мирового уровня из Украины, США, Италии, Англии, Германии. За 2 дня соревнований организаторы назовут лучших в 30 категориях и вручат 300 медалей и неизменный ежегодный «Кубок Фокстрота» за лучшее исполнение одноименного танца от бренда «Фокстрот».

«В мире больше нет соревнований на лучшее исполнение фокстрота - это один из самых сложных танцев европейской программы, легкость и изысканность которого никого не оставляет равнодушным!», - отмечает Валентина Федорчук, заслуженный тренер Украины, организатор соревнования.

24 февраля призеры международных соревнований по европейской программе - Марк Ильич и Юлия Садовская примут участие в показательном выступлении звезд паркета. Спортсмены - образец для участников «Парада», ведь в категории Amateur Ballroom спортсмени занимают 1 место в Украине и 26 место в мире.

Во время двух последних зимних выходных на паркет выйдут спортсмены разных возрастных категорий - «сеньоры», «взрослые», «молодежь», «юниоры», «ювеналы». Также зрителей порадует программа Pro-Am по аргентинскому танго (в паре - учитель и ученик) и выступление детей от 4 лет в категории «Бейби».

Генеральным партнером фестиваля стала Группа компаний «Фокстрот», которая, поддерживая «Парад надежд» в течение 16-ти лет, вносит свой вклад в развитие спортивного танца в Украине. Свои стильные награды для победителей предоставит сеть магазинов «Секунда», которая приветствует сильнейших участников в категориях «Молодежь» и «Взрослые». «Парад надежд» отличается от других отечественных турниров теплым и душевным отношением к каждому участнику. Поэтому традиционно каждый спортсмен еще на церемонии открытия получает старт-приз от «сокового» партнера «Sandora» в знак благодарности за веру в себя.

Справка: «Фокстрот» - это популярный интернет-магазин Foxtrot.ua и 159 супермаркетов бытовой техники и электроники в Украине. Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м. О высокой популярности бренда свидетельствует следующая статистика: количество участников программы лояльности «Фокс Клуб» составляет 7 млн покупателей.