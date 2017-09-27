Компенсацию работодателям за создание рабочих мест увеличили до 109 тысяч гривень

Правительство приняло постановление, согласно которому в 2017 году компенсация работодателям за создание рабочих мест будет увеличена на 21,5 тыс. грн - до 109 тыс. грн.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Согласно сообщению, на заседании 27 сентября правительство приняло постановление "О внесении изменений в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2017 год".

«Принятие указанного акта обусловлено результатами выполнения бюджета Фонда в течение января-мая 2017 года, и повышением вдвое с 01.01.2017 минимальной заработной платы, спроса работодателей в получении от Службы занятости компенсации единого социального взноса и расходов на оплату труда внутренне перемещенных лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с вышеуказанным возникла необходимость увеличить расходы по некоторым статьям, в частности по статье "Компенсация единого взноса работодателям". Данная статья была увеличена с 87,6 тыс. грн. до 109 тыс. грн.

Согласно сообщению, принятием постановления будет обеспечено предоставление, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", социальных услуг по содействию созданию работодателями новых рабочих мест с компенсацией единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование при трудоустройстве на них безработных и содействие трудоустройству безработных из числа внутренне перемещенных лиц путем выплаты компенсации работодателям на оплату труда.

Как сообщал УНИАН, 19 июля 2017 года Кабинет министров Украины одобрил решение о выделении компенсации работодателям, которые создают новые рабочие места.

По данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в августе 2017 года уменьшился по сравнению с июлем на 2,6%, в абсолютных цифрах - на 8 тыс. человек, до 311,9 тыс.

Количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составляло 390,8 тыс. человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.