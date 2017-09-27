Нарушения в наличных расчетах: ГФС оштрафовала предпринимателей почти на 300 миллионов

Государственная фискальная служба с начала года оштрафовала предпринимателей на 272,7 миллиона гривень за нарушения в сфере наличного обращения, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте ГФС.

Читайте такжеГФС с начала года выявила 1,6 тысячи неоформленных наемных работников

По данным ГФС, благодаря повышению уровня общественного сознания увеличилось количество граждан, которые требуют выдачу расчетных документов при проведении расчетов за приобретенные товары или оказанные услуги. При этом участились случаи информирования ГФС о таких злоупотреблениях со стороны субъектов хозяйствования.

В сообщении отмечается, что органы Государственной фискальной службы при организации и проведении контрольно-проверочных мероприятий (как документальных, так и фактических проверок) применяют риск-ориентированные методы планирования проверок.

Так, ГФС с целью усовершенствования организации контроля за проведением расчетных операций разработала перечень критериев отбора для проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере наличного обращения.

"Использование критериев отбора для проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере наличного обращения, является эффективным инструментом для отбора к проверке налогоплательщиков по соблюдению требований действующего законодательства при проведении расчетных операций", - отмечается в сообщении.

Фискальная служба обратила внимание руководителей субъектов хозяйствования на обязательность соблюдения требований действующего законодательства Украины при проведении наличных расчетов за реализованные товары (предоставленные услуги) и других операций с наличными.

Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине в I квартале 2017 года снизился на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37% ВВП.