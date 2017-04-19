В Украине с 19 июля бизнес сможет не пользоваться печатями - закон

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, которым в частности устанавливается, что субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным, вступит в силу с 19 июля.

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Указанный закон опубликован 19 апреля в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступит в силу через три месяца после публикации.

Согласно закону, государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах. Документом предусматривается, что наличие или отсутствие печати не создает никаких юридических последствий.

Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе. Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1700 гривень).

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями (регистрационный номер 4194) 14 апреля 2017 года.