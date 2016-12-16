В Мариуполе проходит региональный бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, бизнес-форум открылся в ДК «Молодежный» в центре города.

Организаторы форума ставят своей задачей показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для реализации бизнес идей.

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Для участия в форуме прибыло около 200 представителей малого и среднего бизнеса Донецкой области.

Предпринимателей приветствовали представители городской власти Мариуполя, руководство филиала Приватбанка, руководители Управления Государственной фискальной службы в Донецкой области, а также представители Донецкого регионального отделения УСПП.

Работа форума началась с приветствия и презентаций руководителя филиала Приватбанка в Мариуполе Эдуарда Мизина и начальника управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Донецкой области Светланы Луньковой.

Форум состоит из трех частей - это презентации участников форума и представителей власти, затем состоится пресс-конференция и подписание Меморандума о поддержке предпринимательства, в третьей части работы форума будут представлены успешные реализованные в регионе проекты и оглашены достигнутые в работе форума договоренности.

В частности, запланировано выступление Дмитрия Чичера – организатора и руководителя свободного пространства «Халабуда»; Екатерина Гузенко представит положительный им опыт займа «КУБ» в медицинской клинике «Нео-Скин».

Основатель всемирного движения Nano Business Татьяна Жук выступит с презентацией: «От продажи риса для суши в городе Борисполе до вертолетов и драгоценных камней по всему миру».

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Участникам форума представят успешный опыт дотирования частного бизнеса за счет средств городского бюджета, реализованный в Покровском Донецкой области. К участию в программе привлечены 15 предпринимателей.

Основным мероприятием форума должна стать презентация проектного финансирования Приватбанка на сервисе «КУБ» (Страна успешного бизнеса).

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.