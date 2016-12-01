В Луцке проходит бизнес-форум "Украина – страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие около 300 представителей малого и среднего бизнеса, а также те, кто мечтает о собственном деле.

Перед началом форума состоялся брифинг для журналистов с участием директора Северо-Западного регионального управления Приватбанка Юрия Войтенко, председателя Волынской облгосадминистрации Владимира Гунчика и заместителя городского головы Сергея Григоренко.

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«Мы благодарны руководству областного и городского совета, облгосадминистрации за активную поддержку идеи проведения такого форума, который должен вдохновить предпринимателей и разработать принципиально новый подход к стимулированию развития предпринимательства в регионе, - отметил председатель оргкомитета форума, директор Северо-Западного регионального управления Приватбанка Юрий Войтенко.

По его словам, среди амбициозных планов организаторов программы «Страна предпринимателей» – возрождение культуры предпринимательства.

О своей поддержке и готовности поддержать программу Приватбанка во время брифинга заявил председатель Волынской облгосадминистрации Владимир Гунчик.

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«Я полностью поддерживаю инициативу Приватбанка. В такое непростое для страны время важно не забывать, что экономика – это на сегодня является двигателем преобразований и одной из главных составляющих для развития общества в целом. И поэтому мне очень приятно, что мы говорим о бизнесе, говорим об Украине, которая живет и развивается, несмотря на попытки поставить ее на колени. Мы очень заинтересованы в том, чтобьі по результатам были созданы областная и региональная программы поддержки предпринимательства и бизнеса. По результатам форума облгосадминистрация внесет на рассмотрение сессии облсовета программы развития предпринимательства и бизнеса, начав софинансирование из областного бюджета и банковских структур. Относительно этого я обращусь к главам райгосадминистраций, городским главам, ко всем представителям местного самоуправления. Важно, что благодаря этой программе можно будет поддержать демобилизованных», - отметил Гунчик.

О своей готовности сотрудничества с Приватбанком заявил и заместитель городского председателя Луцка Сергей Григоренко.

«То, что есть такая инициатива - это очень хорошо. Мы готовы сотрудничать с Приватбанком и другими банками»,- отметил Григоренко.

В работе форума также принимают участие директор Волынского областного центра занятости Раиса Кучмук, исполнительный директор регионального отделения УСПП в Волынской области Юрий Анцух, директор Луцкого отделения Кредобанка Сергей Кроть, заместитель начальника филиала Сбербанка по микро-, малому и среднему бизнесу Андрей Мельник.

В программе форума предусмотрены дискуссии бизнеса и представителей региональной власти, вдохновляющие истории успеха украинских предпринимателей и новые инвестиционные возможности для развития малого бизнеса региона. Во время открытого диалога предпринимателей и властей будет принят ряд важных решений по реальной поддержке малого бизнеса в регионе.

Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерскому учету, налоговой отчетности, юридическому сопровождению деятельности, франчайзингу, электронной коммерции и тому подобное.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.