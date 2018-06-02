Киев принимает эстафету: предпринимателям компенсируют проценты по кредитам

Киевский форум вызвал большой интерес у столичных предпринимателей - сотни представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) присутствовали на мероприятии, проходившем в колонном зале городской государственной администрации.

Интерес бизнеса понятен, ведь получение кредитов в условиях высоких процентных ставок для небольших предприятий выглядит неподъемной задачей.

В рамках форума, организованного Украинским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с «ПриватБанком», перед представителями бизнеса выступило руководство Киевской областной государственной администрации, банкиры, члены бизнес-ассоциаций и представители программы Евросоюза по поддержке МСБ.

«Малый и средний бизнес является основой развития экономики, и я очень рад, что Киев продемонстрирует другим регионам Украины пример поддержки малого и среднего бизнеса. Это запускает маховик развития экономики. Нам необходимо создать такие условия, чтобы бизнес был сам заинтересован выйти из тени», - отметил, открывая форум, глава КГГА Виталий Кличко.

По словам мэра, Киев как столица государства обязан демонстрировать пример поддержки и развития предпринимательства другим регионам страны, в связи с чем руководство города поддержало идею компенсации местным предпринимателям процентов по кредитам в рамках проекта УСПП и «ПриватБанка».

«Сейчас мы уже зарезервировали в бюджете нашего города 10 млн грн на следующий год, и, если эта система будет эффективно работать и показывать результат - мы готовы увеличивать финансирование этой программы», - отметил городской голова.

В свою очередь, замглавы КГГА Геннадий Плис подчеркнул, что предприниматели Киева сталкиваются с не меньшими проблемами в привлечении финансирования, чем в других регионах страны.

«У малого бизнеса есть проблемы. В Киеве таких более 4 тысяч, и только 67,5% из них являются прибыльными. И мы понимаем почему. Для того, чтобы осуществить инновационную модернизацию, перейти на новые технологические линии, начать выпускать новые продукты, бизнес должен иметь дешевые кредиты. В нашей стране по состоянию на сегодняшний день назвать их дешевыми невозможно», – сказал он.

По его словам, в результате децентрализации власти регионы стали обладать достаточными финансовыми ресурсами, которые стоит направлять в том числе и на поддержку предпринимательской инициативы.

Глава УСПП Анатолий Кинах, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что Украине необходима общегосударственная программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, поскольку стоимость заемных ресурсов в стране является самой высокой в Европе.

«Очень важно в нашем государстве современное, эффективное государственно-частное партнерство. Государство должно отвечать за правила игры во всех направлениях - в налогах, на таможне, на денежно-кредитном рынке и так далее. Бизнес же платит налоги и создает рабочие места. Это тот баланс, который является основой экономического развития. Механизм компенсации стоимости заемных ресурсов является важным инструментом, который позволит малому бизнесу развиваться, а экономике - процветать», - сказал Кинах.

Стимулы для развития

Власти Киева решили привязать объем компенсации процентов к заработной плате новых работников, нанятых при помощи заемных ресурсов.

«Если человек получит 3,2 тыс. грн - минимальную заработную плату, то компенсация по нашим расчетам будет составлять 10 тыс. грн, если он будет получать 10 тыс. грн - то компенсация 30 тыс. грн, если 15 тыс. грн, то мы готовы платить и 50 тыс. грн», - отметил Плис.

Также замглавы КГГА подчеркнул, что зарезервированная в городском бюджете на 2017 год 10 млн грн являются лишь первым вложением, которое призвано запустить программу.

«Если эта система будет эффективно работать и показывать результат - мы готовы увеличивать финансирование этой программы», - отметил Плис.

В то же время, предпринимателям для того, чтобы воспользоваться программой, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте kub.pb.ua. Бизнесмены смогут привлечь до 50 тыс. грн на непроектное финансирования и до 300 тыс. грн - на проектное.

По словам Кинаха, участие местных властей в проекте, кроме прямой поддержки предпринимательства, может стать эффективным инструментом обустройства инфраструктуры города.

«Программ компенсации процентов по кредиту - очень хороший метод для местных органов власти, исходя из конкретной проблематики инфраструктуры жизнедеятельности каждого района Киева. Можно определить, какие рабочие места там максимально актуальны. Например, необходимо, чтобы здесь была аптека, а там - ремонт обуви.

Через эту программу администрация может эффективно влиять на инфраструктуру для создания комфортной жизни киевлян в каждом конкретном районе и стимулировать создание конкретных рабочих мест», - подчеркнул глава УСПП.

С энтузиазмом восприняли запуск программы и бизнесмены, присутствовавшие на форуме. В частности, киевский предприниматель Олег, владеющий магазином по продаже джинсовой одежды, отметил, что с удовольствием воспользуется программой кредитования, которая позволит ему открыть новую торговую точку.

«Сейчас получить банковский кредит если и не невозможно, то абсолютно бессмысленно - проценты неподъемные. Хорошо, что появляются такие возможности - компенсировать процентную ставку», - сказал бизнесмен.

При этом Олег отметил, что для открытия торговой точки ему понадобится привлечь всего около 150 тыс. грн, и он наймет как минимум трех новых сотрудников.

По словам заместителя главы правления «ПриватБанка» Юрия Пикуша, инвестиции городского бюджета в компенсацию кредитов окупятся в течении 14 месяцев за счет создания новых рабочих мест и стимулирования экономики региона.

«14 месяцев необходимо на то, чтобы вернуть инвестиции, которые городской бюджет потратит на компенсацию кредитов», – сказал он.

В целом программы поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране необходимы как воздух. В Украине такой бизнес составляет лишь 15% ВВП, в то время как среднеевропейский показатель достигает 70%.

Развитие предпринимательства является огромным потенциалом роста экономики Украины, а амбициозная цель программы - создание одного миллиона рабочих мест до 2020 года - в случае ее достижения станет базой для быстрого роста.

В условиях финансовой децентрализации местные власти обладают достаточным ресурсом для поддержки подобных программ, а также всеми необходимыми законодательными полномочиями. Таким образом, участие в программах поддержки малого и среднего бизнеса - лишь вопрос политической воли местных властей.

Во время форума мэр Киева Кличко и глава УСПП Кинах подписали обращение к местным общинам и мэрам украинских городов, призывая их поддержать актуальную инициативу.

«Местным общинам и мэрам украинских городов предлагаем обратить особое внимание на такую ​​инициативу и, используя механизмы государственно-частного партнерства, уже существующие законодательные нормы о компенсации из местных бюджетов стоимости кредитов малому бизнесу, направляемых на создание новых рабочих мест, превратить ее в национальную стратегию по поощрению развития предпринимательства, созданию новых рабочих мест. Мы предлагаем рассмотреть введение простых и прозрачных механизмов поддержки малого бизнеса путем компенсации процентов по кредитам из средств местных бюджетов, в зависимости от количества новых рабочих мест, создаваемых благодаря полученному финансированию», - говорится в обращении.

И если местные власти других регионов страны действительно обратят внимание на подобные программы, то малый и средний бизнес сможет занять достойное место в экономике Украины.

Максим Шевченко