В Полтаве презентуют новые механизмы стимулирования развития предпринимательства

Любой предприниматель на форуме, участие в котором бесплатное, сможет получить консультации и помощь специалистов и экспертов по вопросам ведения собственного дела.

"Полтавщина с давних времен была краем малого бизнеса, а Сорочинская ярмарка - первый в Украине национальный маркетплейс, поэтому не удивительно, что именно Полтава дает старт программе региональных бизнес-форумов для предпринимателей, которые до конца года пройдут во всех областных центрах страны", - отмечает один из спикеров форума, директор Полтавского регионального управления Приватбанка Александр Цысь.

Полтавский бизнес форум "Украина - страна предпринимателей и предприятий" стартует 18 ноября в Зеленом зале Полтавской областной государственной администрации (г.Полтава, ул.Соборности, 45). Начало в 10:00. Участие в форуме - бесплатное. Регистрация - на kub.pb.ua/forums.