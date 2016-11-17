В Полтаве презентуют новые механизмы стимулирования развития предпринимательства
18 ноября в Полтаве стартует первый региональный бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей и предприятий", во время которого местная власть намерена презентовать новые эффективные механизмы стимулирования развития предпринимательства, среди которых возможность компенсации из местных бюджетов части процентов по банковским кредитам, если они направлены на создание новых рабочих мест.
Любой предприниматель на форуме, участие в котором бесплатное, сможет получить консультации и помощь специалистов и экспертов по вопросам ведения собственного дела.
"Полтавщина с давних времен была краем малого бизнеса, а Сорочинская ярмарка - первый в Украине национальный маркетплейс, поэтому не удивительно, что именно Полтава дает старт программе региональных бизнес-форумов для предпринимателей, которые до конца года пройдут во всех областных центрах страны", - отмечает один из спикеров форума, директор Полтавского регионального управления Приватбанка Александр Цысь.
Полтавский бизнес форум "Украина - страна предпринимателей и предприятий" стартует 18 ноября в Зеленом зале Полтавской областной государственной администрации (г.Полтава, ул.Соборности, 45). Начало в 10:00. Участие в форуме - бесплатное. Регистрация - на kub.pb.ua/forums.