Одна из крупнейших в мире аграрных компаний покупает портового оператора в Николаеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил одной из крупнейших в мире аграрных компаний Koninklijke Bunge B. V. (Роттердам, Нидерланды) купить более 50% акций «Новой европейской компании» (г. Николаев), сообщила пресс-служба АМКУ.

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«Предоставлено разрешение компании Koninklijke Bunge B.V. (г. Роттердам, Нидерланды) на приобретение доли в уставном капитале «Новой европейской компании» (г. Николаев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - сказано в сообщении комитета.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Bunge открыла на территории Николаевского морского торгового порта собственный комплекс по приему, переработке и экспорту за 180 млн долл. Инфраструктура комплекса включает в себя один из крупнейших в Украине заводов по производству растительного масла, масличный терминал и расширение мощностей зернового терминала.

Bunge Limited осуществляет деятельность в более чем 40 странах мира. Производственные мощности компании в Украине представлены Днепропетровским маслоэкстракционным заводом, который является одним из крупнейших в нашей стране предприятий по переработке семян подсолнечника и производству подсолнечного масла, в том числе бутилированного под торговой маркой «Олейна».

Новая европейская компания специализируется на перевалке и экспедированию насыпных и генеральных грузов, а также на агентировании судов в Николаевском морском порту.