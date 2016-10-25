Президент рассказал, что поможет бороться с коррупцией и улучшит бизнес-климат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Национального совета реформ заявил президент Украины Петр Порошенко.

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«Сегодня предлагается, что реестр и базы данных будут вестись Государственной фискальной службой, потому что у них есть вся отчетность. Но полное администрирование, стопроцентный контроль и прозрачность, будут обеспечиваться из-за стен ГФС в структуре Министерства финансов», - сказал Порошенко.

По его словам, это скажется на качестве администрирования данного налога, что облегчит ведение бизнеса, поскольку будет меньше соблазнов организовывать проверки со стороны налоговых органов. Также это улучшит инвестиционный климат в Украине.

«С 94-го года реестр налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость был святая святых – источник финансирования власти. Никто, ни СБУ, ни милиция, ни прокуратура, ни министерство финансов, ни правительство, ни даже президент не имел права дотронуться до него», - отметил президент.

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Он пояснил, что ранее суммы НДС к возвращению определялись вручную, что создавало коррупционные риски, когда НДС возвращался за взятки в размере 50% суммы. «Вот сегодня, если кто-то попробует залезть туда, следы точно останутся, и в этих условиях Генпрокуратура, СБУ, НАБУ будут гарантами, что никто больше не захочет баловаться с налогом на добавленную стоимость», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе обеспечить своевременное возмещение бизнесу налога на добавленную стоимость, а также устранить нарушения в деятельности налоговой, предупредив главу ГФС Романа Насирова о персональной ответственности.

В конце сентября премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства поручил главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в октябре презентовать единый реестр возмещения налога на добавленную стоимость.

Государственная фискальная служба Украины планирует до конца года возместить бизнесу 96 млрд грн по налогу на добавленную стоимость и ускорить процесс возмещения.