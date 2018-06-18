Налоговая реформа. Бизнесу обещают сладкую жизнь

Министерство финансов завершило разработку изменений в Налоговый кодекс и в ближайшее время подаст их на рассмотрение парламента. Если в прошлом году налоговая реформа писалась за закрытыми дверями, то сейчас Минфин пытается делать это открыто и даже привлек к обсуждению представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов.

Предложенная реформа предполагает максимум изменений в систему администрирования налогов, и минимум – в налоговую базу. Чиновники рассчитывают, что это поможет упростить администрирование и сократить возможность манипуляций со стороны фискальной службы.

«Главная цель изменений - устранить те препятствия, которые мешают предпринимателям нормально работать и развиваться. В частности, мы упрощаем администрирование - это уменьшает затраты денег и времени для бизнеса. Еще одна цель - уменьшить возможности манипуляций со стороны ГФС и, соответственно, давление на бизнес», - сказано в объяснительной записке к изменениям в Налоговый кодекс.

Подрастут только акцизы

Несмотря на то, что в бюджете на следующий год предполагается рост налоговых поступлений на 17,3%, налоговая база останется на уровне текущего года. В Минфине рассчитывают, что благодаря снижению давления на бизнес со стороны налоговых органов предприниматели начнут выводить свои деньги из тени и платить налоги «по-честному».

«Мы в следующем году на той же налоговой базе… Немного влияет инфляция, сильно влияет детенизация, улучшение администрирования и увеличение прибыльности. Это основные источники роста», - прокомментировал заложенные в бюджете показатели председатель ГФС Роман Насиров.

Кроме абстрактной детенизации правительство увеличило реальные ставки акцизов. В частности, предлагается увеличить акцизы на алкогольные напитки на 20%, на табачные изделия - специфическую ставку на 30%, адвалорную ставку на 3 п.п. - с 12% до 15%. Акцизы на винодельческую продукцию и слабоалкогольные напитки предлагается поднять на 12%. «Изменения норм Налогового кодекса Украины имеют целью создать условия для увеличения поступлений в бюджет и обеспечения сбалансированности бюджета 2017 года», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, вносящему изменения в Налоговый кодекс.

По расчетам Кабмина, увеличение этих акцизов позволит привлечь в госбюджет дополнительно 14,2 млрд грн.

Кроме того, правительство предлагает внедрить единую ставку акцизного налога на дизельное топливо на уровне 125,5 евро за 1000 л вместо дифференцированной ставки 125,5 евро и 95 евро в зависимости от содержания серы. «Сейчас ставки акцизного налога на подакцизные товары значительно ниже, чем минимальные установленные директивами для европейских стран. В частности, на табачные изделия - в 6 раз, на водку - в 1,5 раза, дизельное топливо – в 2,6-3,5 раза. Увеличение ставок акцизного налога будет способствовать приближению к нормам законодательства Евросоюза, сокращению потребления вредных для здоровья товаров», - считает правительство.

Все ставки основных налогов будут оставлены на уровне текущего года, и предприниматели уже сегодня могут планировать свои налоговые бюджеты на следующий год. А благодаря предложенным изменениям бизнес может не бояться столкнуться с вымогательством или коррупцией в органах фискальной службы.

Платить налоги по-новому

Одним из главных шагов в борьбе с коррупцией является увеличение электронных сервисов ГФС и, соответственно, снижение человеческого фактора. Так, планируется создание электронного кабинета плательщика, в котором бизнес сможет уплачивать налоги в режиме онлайн.

Дабы избежать злоупотреблений со стороны фискальной службы, планируется передать ряд ключевых функций и полномочий от ГФС Минфину. Министерство финансов, в частности, будет администрировать все базы данных и внедрять электронный кабинет плательщика налогов, что позволит ведомству получить доступ ко всей налоговой информации о плательщике.

«Здесь ключевую роль сыграл вопрос недоверия и то огромное количество обращений плательщиков, которые были в разные инстанции по поводу злоупотреблений с базами данных», - прокомментировала это решение советник министра финансов Яна Бугримова.

В отношении самого скандального налога – НДС - министерство предлагает создать единый реестр возмещения вместо действующих на сегодня двух реестров. Кроме этого, Минфин намерен усовершенствовать систему электронного администрирования НДС. В частности, увеличить срок регистрации налоговых накладных и корректировок к ним со 180 до 365 дней, предоставить право при реорганизации бизнеса переноса налогового кредита к правопреемнику.

Основным изменением в налоге на прибыль является введение налоговых каникул на пять лет - до 2021 года для предприятий, которые избрали общую систему налогообложения. При чем если ранее предполагалось, что каникулы коснутся только новых предприятий, то теперь Минфин расширил список предприятий, которые могут попасть под льготный режим. В частности, теперь предлагается ввести нулевую ставку налога на прибыль для предприятий с размером годового дохода не выше 3 млн грн. Воспользоваться нулевой ставкой смогут предприятия, созданные после 1 января 2017 года, а также предприятия, которые уже работали три года и ежегодный объем их доходов не превышал 3 млн грн. Правительство не ожидает негативного эффекта от внедрения этой нормы, но считает, что это позволит «оттянуть» предприятия с упрощенной системы налогообложения на общую.

Между тем, заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, по предложению экспертов, Минфин пока не рискует. По оценке ведомства, потери для бюджета от отмены налога могут составить около 40 млрд грн.

Со следующего года Минфин планирует также изменить подход в налогообложении доходов малого и среднего бизнеса. Предлагается предпринимателям выбрать одну из трех моделей. Первая – индивидуальная деятельность с уплатой фиксированного налога. Она подходит предпринимателям, занимающимся розничной торговлей, предоставлением бытовых услуг. Объем годового дохода составляет до 250 минимальных зарплат, ставка налога – 10% МЗП в месяц. Вторую модель, по задумке министерства, могут выбрать граждане, которые ведут независимую профессиональную деятельность и привлекают наемных сотрудников. Объем годового дохода будет ограничен 5000 минимальных зарплат, а ставка налога – 18% от полученной прибыли. Третья модель налогообложения распространяется на предпринимателей с доходом более 4000 минимальных зарплат в год, которые являются плательщиками НДС на общих основаниях. Объект налогообложения – прибыль по ставке 18%. Предусмотрено ведение полноценного учета и внесение авансовых платежей по НДФЛ каждый квартал.

Предложенные модели являются негласной альтернативой упрощенной системе налогообложения, что говорит о желании правительства в конечном итоге отказаться от использования «упрощенки». При этом министр финансов Александр Данилюк отметил, что в ближайшее время власти не намерены трогать упрощенку. «Мы не касаемся налоговой базы, поэтому то, что говорят, что мы «атакуем» сейчас упрощенцев, это неправда», - сказал он.

По его словам, со злоупотреблениями при использовании упрощенной системы налогообложения должна бороться ГФС и служба финансовых расследований, которая будет создана в результате ликвидации налоговой полиции.

В новый год с новым администрированием

Все перечисленные изменения, по прогнозам экспертов, должны упростить уплату налогов, уменьшить контакты предприятия с чиновниками и тем самым решить одну из главных проблем бизнеса – коррупция в фискальных органах.

«Опрос бизнеса показал, что уровень коррупции в налоговых органах является наибольшим, в частности, 26% представителей бизнеса в своей работе сталкивались с коррупцией в ГФС, в той или иной мере, но это была наибольшая проблема. Этот законопроект решает проблему сразу по всем направлениям, которые на сегодняшний день являются наиболее коррупционными», - отмечает эксперт общественной организации Реанимационный пакет реформ Илья Несходовский. По его словам, изменениями налоговой ставки невозможно снизить уровень коррупции и злоупотребления налоговых органов.

В целом, по мнению экспертов, назвать предложенные изменения реформой нельзя. Они совершенствуют существующую налоговую реформу, но существенно ничего не меняют. Поэтому после принятия изменений в Налоговый кодекс необходимо будет работать над следующими шагами, в том числе над упрощением системы уплаты налогов и ресурсной базы.

Старший экономист CASE Ukraine Владимир Дубровский поддерживает изменения в Налоговый кодекс, инициированные Минфином, но считает, что некоторые доработки необходимо вносить уже на данном этапе реформы.

«Чтобы налогоплательщики действительно почувствовали изменения, необходимо менять подходы к налогу на прибыль. Как не меняй правила администрирования, база остается, налог остается очень сложным. Мы являемся сторонниками перехода на налог на выведенный капитал», - подчеркнул Дубровский. По его мнению, компенсатором бюджетной дыры от внедрения этого налога должно стать сокращение расходов, что сделать в бюджете на 2017 год не удалось.

Как ни странно, поддерживают инициативы правительства народные депутаты.

«Необходимо налоговую реформу начинать с трех вещей: первое – реформа ГФС, второе – реформа ГФС и третье – это реформа ГФС, эти изменения Минфина – именно об этом. Это - первая команда Минфина, которая не стала перекраивать ставки, а сосредоточилась на внутреннем ресурсе», - сказал народный депутат, член налогового комитета ВР Андрей Журжий.

По оценкам и прогнозам тех, кто принимает участие в работе над налоговой реформой, шансы прохождения минфиновского законопроекта в Верховной Раде достаточно высоки. Если указанные изменения будут приняты уже сейчас, то они могут заработать с начала 2017 года. Несмотря на то, что законопроект не является ресурсным, не изменяет систему уплаты налогов и не реформирует существующие принципы налогового законодательства, он призван построить фундамент налогового администрирования, на основе которого Министерство финансов в последствии сможет провести полноценную налоговую реформу.

Ксений Обуховская (УНИАН)