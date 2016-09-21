ПриватБанк открыл малому бизнесу сервис отправки посылок в почтоматы

Теперь предприниматели и компании могут отправлять товары, документы, заказы и любые другие посылки через отделения банка напрямую в любой из 1 460 почтоматов по всей Украине.

«Доставка товаров в почтоматы банка – это идеальное решение для малого бизнеса, предпринимателей, небольших интернет-магазинов, которое позволит сократить время и расходы на логистику, – говорит руководитель направления «Потребительское кредитование» ПриватБанка Андрей Ковтун. – Если Вы отправляете своим покупателям заказы наложенным платежом, стоимость этой услуги при отправке через банк будет гораздо ниже, чем у традиционных почтовых сервисов».

Оформить отправку товаров и других посылок через почтомат ПриватБанка можно онлайн в электронном банке Приват24 (меню «Услуги» > «Посылки»). Заполнения формы займет не больше одной минуты, причем система сразу предложит удобный для получателя почтомат. Оплата доставки посылок производится со счета компании или предпринимателя, а счет-фактура и акт выполненных работ будут выставлены в папку Приват24. После оформления заказа представитель компании может отправить посылку в любом отделении ПриватБанка.

Как отмечают в банке, среди преимуществ нового сервиса – возможность автоматизации отправки и учета товаров, единый доступный тариф (25 грн независимо от города получателя) и конкурентоспособная стоимость отправки наложенным платежом – 0,75% от суммы. Сумма оплаты возвращается на счет или карту предпринимателя сразу после получения посылки, что важно для небольших компаний, интернет-магазинов, которые могут минимизировать затраты на логистику при отправке заказов покупателям.

Национальная программа развития малого бизнеса «Страна предпринимателей», которую запустил ПриватБанк, позволит в ближайшие годы создать более миллиона новых рабочих мест и поднять украинскую экономику. Прежде всего «Страна предпринимателей» поможет всем желающим начать свое дело, а действующим предпринимателям привлекать доступные микрокредиты и пользоваться бесплатными консультациями и помощью специалистов. Интернет-портал программы kub.pb.ua и круглосуточный сервис поддержки предпринимателей «КУБ» дадут всем предпринимателям, самозанятым бизнесменам, людям, желающим создать собственное дело, новые инструменты для открытия и расширения своего дела.