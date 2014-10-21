Выставка памяти погибших бойцов необъявленной войны (фото)

Руководители волонтерской группы - Ярослав Жилкин и Павел Нетьосов, говорится в сообщении на сайте Мнистерства обороны.

Также состоялось богослужение в память воинов, погибших за единство Украины. На фундаменте Андреевской церкви были размещены большие баннеры с фотографиями и биографиями погибших бойцов, а в стилобате открыта выставка памяти погибших бойцов, которую подготовили сотрудники Национального военно-исторического музея.

Поиск тел погибших осуществлялся различными способами. Часто местные жители сами выходили на связь и встречали группу. Иногда тела погибших военнослужащих приходилось искать на местах боев, заглядывать в искореженную военную технику, снимать остатки с ветвей высоких деревьев или столбов с высоковольтным проводом.

Поисковики тщательно исследовали каждый участок: по специфическому запаху всегда можно безошибочно найти останки тела, место его временного захоронения, или следы на земле, где оно некоторое время лежало. Для большинства участников этой гуманитарной миссии работа по эксгумации недавних захоронений или эвакуации тел, пролежавших на земле некоторое время, было сложным моральным и психологическим испытанием. Руководители группы тщательно следили за морально-психологическим состоянием людей, каждую неделю происходила ротация волонтеров.

Всего за период работы группы было собрано или эксгумировано останки почти 150 человек. Это прежде всего бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной, 30, 51, 92 отдельных механизированных бригад, 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс» вооруженных сил, добровольцы из батальонов «Донбасс», «Днепр-1» и «Миротворец» МВД. Личные документы или вещи, на которых были написаны фамилии или имена, обнаружили лишь примерно в 10-15% погибших.

Все тела были переданы уполномоченному офицеру Военно-гражданского сотрудничества вооруженных сил и ныне хранятся в отдельном рефрижераторе - в ожидании сравнительный анализ ДНК погибших и членов семей, которые ищут своих пропавших без вести родственников.